5 moduri simple prin care poți crește nivelul vitaminei D din organism

Vitamina D are o mulțime de beneficii, de la creșterea imunității, până la menținerea sănătății oaselor. Nu se regăsește în atât de multe alimente, iar deficitul de vitamina D este o problemă care afectează tot mai multe persoane.

Deficitul de vitamina D poate indica mai multe afecțiuni, precum obezitatea, diabetul sau sindromul premenstrual. Dacă ai decis să iei suplimente alimentare, este indicat ca înainte de asta să discuți cu medicul tău pentru a fi sigură că nu îți afectează organismul. Totodată, există câteva moduri simple și la îndemâna ta prin care poți crește nivelul vitaminei D:

1. Deschide geamurile încăperii în care stai

Probabil că nu ți-ai dat seama până acum cât este de important să deschizi geamurile încăperii în care stai. Ferestrele de tip standard permit să treacă razele UVA, dar nu și cele UVB, conform International Ultraviolet Association. Majoritatea ferestrelor blochează pătrunderea ambelor tipuri de raze. Dacă există posibilitatea să deschizi fereastra, fie în cameră, birou sau în mașină, este indicat să o faci. Asta nu înseamnă că trebuie să uiți de folosirea produselor pentru protecție solară pentru ca pielea ta să nu fie afectată. Dacă este extrem de însorit afară, ar trebui să lași geamul deschis în jur de 10-15 minute pentru a crește nivelul vitaminei D.

2. Savurează cafeaua afară

Dacă te bucuri de o locuință care are balcon, atunci ești o norocoasă și ar trebui să profiți de asta la maximum! Lumina de dimineață nu este la fel de dăunătoare precum cea de după-amiază, așa că îți poți savura cafeaua afară. Dacă lucrezi de acasă, atunci cu atât mai mult poți face asta. Fie că îți acorzi 5, 10 sau 15 minute dimineața, contează să îți creezi un obicei din asta pentru că are un impact pozitiv asupra ta. Consideră-l un moment dedicat ție în care îți poți planifica în tihnă activitățile din ziua respectivă.

3. Înlocuiește carnea cu peștele

Peștele gras, precum somonul, tonul sau macroul sunt unele dintre cele mai bune surse de vitamina B, informează US Office of Dietary Supplements. O porție de 100 de grame de somon sălbatic conține cu 25% mai multă vitamina D decât somonul din crescătoriile specializate și are 526 UI. De asemenea, tonul în conservă, sardinele, peștele spadă și păstrăvul sunt alte surse bogate în vitamina D. Specialiștii ne recomandă să înlocuim carnea cu peștele de două ori pe săptămână.

4. Mănâncă gălbenuș de ou

Gălbenușul de ou reprezintă o altă sursă excelentă de vitamina D și pe care trebuie să o incluzi în alimentația ta. Ba mai mult decât atât, ouălele sunt printre puținele alimente care conțin vitamina D. Ele nu sunt suficiente pentru a asigura necesarul zilnic de vitamina D, însă sunt bogate în proteine și te vor ajuta.

5. Plimbă-te cât mai des

Poate că acum nu ne mai este la fel de comod să ieșim să ne plimbăm, având în vedere contextul generat de pandemie, însă, atunci când ai ocazia, poți face o plimbare. Oamenii acumulează cea mai mare parte a vitaminei D în urma expunerii la soare. Un studiu realizat în Marea Britanie a constatat că sunt suficiente 15 minute de expunere la soare după-amiază pentru a menține un nivel optim de vitamina D la adulții sănătoși. Așa că, ar trebui să profiți de zilele calde și să te plimbi, desigur, respectând măsurile de siguranță.

