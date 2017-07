15 trucuri pentru a fi in forma maxima in aceasta vara

Ei bine, e timpul sa le spui adio inamicilor „celulita, balonare si colacei” care te fac sa te simti inconfortabil la plaja si sa afisezi un abdomen plat si un corp zvelt fara prea mult efort si in cel mai scurt timp cu putinta.

Iata 15 pasi pe care trebuie sa-i urmezi pentru a afisa acel „summer body” de invidiat:

1. Bea apa calda cu lamaie pe stomacul gol

O cana de apa calda cu lamaie, bauta la prima ora a diminetii pe stomacul gol, te ajuta scapi de kilogramele in plus, iti pune metabolismul in functiune si iti ajuta corpul sa se detoxifice. Iti va curata sistemul digestiv, iar efectele se vor resimti chiar si la nivelul pielii, facand-o sa fie mai curata si mai sanatoasa.

2. Renunta la lactate

Multe persoane sufera de intoleranta la lactoza si nu sunt constiente de acest lucru. Daca simti balonare, crampe sau greata dupa ce consumi lactate e posibil sa fii una dintre ele. Asa ca, renunta la iaurtul sau la cana de lapte de la micul dejun si reorienteaza-te catre un smoothie fresh si verde.

3. Fa yoga

Incepe ziua cu o ora de yoga si vei vedea ca nu doar te va ajuta sa te trezesti, dar iti va da un plus de energie pentru intreaga zi si, cel mai important, vei scapa de toxinele din corp.

4. Ia o gustare sanatoasa

Renunta la covrigei sau dulciuri pe post de gustare. Alege ca, intre mese, sa mananci fructe, fie ca preferi sa le consumi ca atare, fie sub forma unui smoothie. Ananasul sau papaya reprezinta alegerea perfecta avand importante enzime digestive ca bromelaina si papaina care te ajuta sa slabesti sanatos si care previn dezvoltarea celulelor maligne.

5. Mananca incet

Mesteca alimentele mai mult, pune furculita jos dupa fiecare inghitura si acorda-ti timp suficient fiecarei mese. Cand mananci prea repede si nu mesteci mancarea in mod corect, inghiti prea mult aer si risti sa te balonezi. Nu numai ca vei preveni baloarea, dar vei manca si mai putin.

6. Nu mesteca guma

Acelasi mecanism este valabil si pentru guma, cu cat mesteci mai multa guma, cu atat mai mult aer inghiti si apare senzatia de balonare. Pe langa asta, guma contine sorbitol, xylitol si mannitol, substante ce pot crea aciditate in stomac.

7. Bea mai multa apa

Apa este esentiala pentru buna functionare a organismului tau. Te ajuta la eliminarea toxinelor si la arderea grasimilor. Asigura-te ca bei suficienta apa pe parcursul zilei, iar daca crezi ca uiti sa o faci, seteaza-ti o alarma care sa iti aduca aminte.

8. Mananca quinoa

Quinoa este un aliment cu o multime de proprietati benefice, continand cantitati mari de fibre si potasiu, amandoua esentiale in lupta contra balonarii. De aseamenea, nu contine gluten si este unul dintre putinele alimente considerat un furnizor de proteina completa si care contine toti aminoacizii esentiali.

9. Micsoreaza portiile de mancare

Motivul pentru care te poti simti balonata este o farfurie mult prea plina cu alimente. Pune mai putina mancare in farfurie sau alege un bol mai mic pentru a avea senzatia ca mananci o cantitate mai mare de hrana.

10. Mananca fibre

Fibrele te vor ajuta la o digestie mai buna fiindca absorb apa si alte fluide din stomac si reusesc sa le elimine rapid. Portia recomandata este de 25-30 de grame de fibre pe zi pe care le poti lua din avocado, zmeura, seminte de chia sau pere.

11. Renunta la alcool

Alcoolul poate provoca nu numai baloarea, dar ingreuneaza si digestia. Acesta irita si erodeaza stratul interior al stomacului, fapt ce duce la senzatia de balonare, la care se aduga si cantitatea considerabila de zahar pe care o contine.

12. Consuma sparanghel

Continutul ridicat de fibre pe care sparanghelul il are ajuta digestia, iar vitamina K are rolul de a actiona ca un diuretic natural. Pe langa aceasta, contine si o fibra numita inulina care mentine nivelul de satietate si care iti reduce pofta de mancare.

13. Adio deserturi!

Alimentele bogate in zaharuri sunt cunoscute ca fiind una dintre principalele cauze ale balonarii. Alege sa mananci un fruct sau sa iti prepari un smoothie pentru a combate nevoia de dulce.

14. Bea ceaiuri

Unul dintre cele mai eficiente tratamente impotriva balonarii o reprezinta ceaiurile. Alege unul de menta, musetel marar, anghinare, salvie sau papadie, insa ai grija sa folosesti ceaiuri din plante proaspete, nu din pliculete. Bea o cana inainte de culcare si nu numai ca iti va curata sistemul digestiv, dar te va si relaxa.

15. Dormi suficient

Somnul este la fel de important ca o alimentatie corecta sau ca activitatile fizice. Asigura-te ca dormi intre 7 si 9 ore, fiindca lipsa somnului duce la afectarea hormoniilor ce controleaza apetitul alimentar. Daca nu dormi suficient te vei simti mai infometata si astfel vei consuma mai multi carbohidrati a doua zi.

