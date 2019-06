14 mituri legate de sănătate, demontate de specialişti

Și cu toate acestea, continuăm cu presupusa dietă perfectă și trucurile care ne fac suple într-un ritm cât mai scurt. Este foarte ușor să cazi într-o oarecare capcană a percepției indusă de așa-zisele mituri care circulă mai ales în mediul online și care îți promit „corpul perfect”.

Așadar, iată o selecție a câtorva mituri pe care specialiștii le-au demontat și care te vor ajuta să îți dai seama ce să eviți și ce anume nu:

1. Cărbunele activ este absolut necesar

Fie că ne crezi sau nu, cărbunele activ nu este atât de bun pe cât ai crede. Într-adevăr, are anumite proprietăți de absorție a substanțelor toxice din organism, însă, în același timp, îți poate elimina nutrienții buni de care organismul tău are nevoie.

2. Îndulcitorii artificili sunt mai buni decât cei naturali

Îndulcitorii artificiali nu sunt atât de periculoşi pe cât de mult se vorbeşte despre ei, însă unii dintre nutriţionişti ne avertizează asupra faptului că nu ar trebui să faci o obişnuinţă din a-i consuma. O parte dintre îndulcitorii artificiali sunt destul de mult procesaţi chimic, iar organismul oamenilor nu este obişnuit să reacţioneze la ei. În acelaşi timp, pot cauza dureri de cap şi chiar probleme de digestie. Nutriţioniştii recomandă să foloseşti drept îndulcitor mierea, agave sau ştevia.

3. Carbohidraţii sunt inamicul numărul unu al dietei tale

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dietele care nu sunt bogate în gluten sunt o idee rea, dar nu toţi carbohidraţii sunt la fel. Carbohidraţii care se găsesc în cerealele integrale conţin fibre de care organismul tău are nevoie, pe când cei care se regăsesc în orezul alb sau pâinea albă sunt cei care îţi provoacă diverse probleme de sănătate.

4. Laptele de migdale este mai bun decât laptele de vacă

Atunci când compari laptele de migdale cu cel de vacă ajungi să crezi că cel dintâi este potrivit dietei tale. O cană de lapte degresat are opt grame de proteine, iar cel de migdale are unul singur. Dacă eşti în căutarea unui sortiment de lapte potrivit pentru tine, poate că cel de migdale nu este atât de bun pe cât s-ar părea. Şi totuşi, mai există o variantă pe care o poţi lua în considerare, şi anume laptele de soia care are şapte grame de proteine într-o singură cană.

5. Dacă ai pofte înseamnă că ai un deficit nutriţional

Este destul de greu să ajungi la concluzia că poftele alimentare pe care le ai sunt concomitente cu anumite probleme de nutriţie. De cele mai multe ori, este doar o modalitate a oamenilor de a justifica poftele pe care le au.

Unii spun că pofta de ciocolată indică faptul că ai nevoie de magneziu, însă sunt o grămadă de alte alimente bogate în magneziu, precum seminţele de dovleac sau tofu. Nutriţioniştii spun faptul că poftele alimentare pe care le resimţi la nivelul organismului sunt un semn al deshidratării, so stay hidrated!

6. E o idee rea să mănănci după şase seara

Ai crede că este unul dintre miturile cele mai discutate în rândul femeilor care sunt în permanentă căutare de dieta perfectă. Corpul tău nu ştie că este ora şase seara sau chiar cinci dimineaţa când te întorci din club. În realitate, corpul tău ştie doar numărul de calorii pe care îl consumi, aşa că, în loc să te preocupe ora la care mănânci, încearcă să mănânci porţii de mâncare mai mici.

7. Te îngraşi dacă mănânci grăsimi

De foarte mult timp se discută faptul că grăsimile sunt un inamic al corpului tău, însă acum nutriţioniştii descoperă o altă latură al acestui mit. Este important să nu elimini în totalitate grăsimile din dieta pe care o urmezi deoarece, cu ajutorul lor, procesul de absorţie al anumitor vitamine este mult mai uşor.

Dacă încerci să scapi de câteva kilograme, nutriţioniştii susțin faptul că dietele care nu includ grăsimi nu sunt cele pe care ar trebui să le urmezi dacă vrei un plan pe termen lung în ceea ce priveşte corpul tău. O parte din grăsimile sănătoase pe care ar trebui să le incluzi sunt uleiul de măsline, peştele, avocado şi nucile.

8. Unele tipuri de zahăr sunt mai bune decât celelalte

Poate că ne crezi sau nu, dar mierea şi zahărul alb sunt acelaşi lucru pentru organismul tău. O lingură de miere, sirop de arţar şi zahăr alb au acelaşi nivel de nutrienţi pentru organismul tău. Organismul tău nu recunoaşte diferenţa dintre ele şi, fie că vorbim de zahăr brun sau alb, miere sau alte tipuri de îndulcitori, toate acestea conţin glucoză.

9. Legumele congelate nu sunt atât de sănătoase precum cele proaspete

Legumele congelate au căpătat o reputaţie destul de proastă în ceea ce priveşte includerea lor în diete. Uneori, legumele proaspete au mai mulţi nutrienţi faţă de cele congelate, ceea ce este de la sine înţeles. Însă, odată cu expunerea la lumina soarelui şi la oxigen, multe dintre legumele proaspete îşi pierd din nutrienţi. Un truc ar fi să cumperi legumele proaspete atunci când este sezonul lor, iar pe cele congelate când nu sunt în sezon.

10. Sucurile îţi detoxifică întregul organism

De ceva timp, conceptul de „detox' pierde teren în faţa multor femei deoarece şi-au dat seama că în spatele acestuia s-ar afla doar o strategie de marketing. Totodată, pe cât de uşor ar fi să-ţi prepari sucuri naturale, pe atât de tare îţi provoacă anumite afecţiuni. Printre afecţiuni s-ar număra şi înfometarea. Cel mai eficient ar fi să foloseşti mecanisme naturale de detoxifiere precum hidratarea corespunzătoare cu apă, consumul unor porţii echilibrate de mâncare şi, nu în ultimul rând, să nu uităm de exerciţiile fizice pe care ar trebui să le faci în fiecare zi.

11. Glutenul nu este sănătos

Cele mai multe dintre noi nu trebuie să evităm glutenul. Există şi excepţii de la regulă, precum boala celiacă, una dintre bolile sistemice care afectează întregul organism. Deşi multe persoane susțin faptul că dietele care nu includ glutenul le fac să se simtă mai bine, experţii spun că starea de bine se datorează altor factori, şi nu dietei.

12. Trebuie să bei opt pahare de apă pe zi

Iată că specialiştii au ajuns la concluzia că cele opt pahare pe zi de care organismul tău are nevoie sunt în fapt un mit. Există o grămadă de alte variante prin care te poţi hidrata pe parcursul unei zi, precum alte băuturi cum ar fi ceaiul, cafeaua sau consumul de fructe şi legume.

O variantă pentru a te asigura că te-ai hidratat corespunzător este să te uiţi la culoarea pe care o are urina ta. Dacă este de culoare pală, atunci eşti în regulă, însă dacă se aseamănă cu cea a unui suc de mere, ai nevoie de mai multe lichide.

13. Trebuie să consumi şapte porţii mici de mâncare pe zi

Acest mit spune că este mai bine să mănânci şapte porţii de mâncare mai mici decât să mănânci trei, iar acelea să fie mai mari. Adevărul este că acest lucru poate fi cu dus şi întors. Fiecare organism este diferit, iar implicit acesta reacţionează în mod diferit la dietele pe care le urmezi. Un sfat care vine din partea specialiştilor este să fii cumpătată atunci când îţi pregăteşti mesele şi să nu sari peste niciuna!

14. Fiecare ar trebui să-şi măsoare caloriile

Când vine vorba de calorii, trebuie să fii atentă atât la calitatea lor, cât şi la cantitate. Experţii sunt de părere că întregul sistem nutriţional trebuie să fie o prioritate pentru tine, şi nu calcularea caloriilor. Este complet greşit să crezi faptul că ar conta doar calitatea sau cantitatea lor. Nu spunem că ar trebui să ignori complet acest aspect în ceea ce priveşte scăderea în greutate, dar nu este singurul care îţi asigură obiectivul pe care ţi l-ai propus.

Citește și:

5 alimente care îți influențează negativ somnul

Text: Iulia Brăslaşu

Foto: Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro