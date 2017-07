10 semne importante ca nu bei suficienta apa

Iar daca te recunosti in semnele relatate mai jos, sa stii ca e cazul sa te alimentezi de urgenta cu H2O.

1. Ti se usuca gura

Poate parea o cheste evident, insa daca atunci cand ti-e sete te alimentezi cu bauturi dulci, problema se poate chiar acutiza. In schimb, apa hidrateaza membranle mucoaselor gurii si ale gatului si le mentin nivelul de umiditate.

2. Ai pielea uscata

Pielea este cel mai mare organ, iar escarea ei e unul dintre primele semen de deshidratare severa. Lipsa de apa duce la o transpiratie saraca ce nu poate ajuta corpul sa elimine toxinele accumulate pe parcursul zilei. De asemenea, consumul de apa previne si aparitia acneei.

3. Iti este foarte sete

Sunt mai multe stadii ale setei, insa cea mai acuta poate fi comparata cu trezirea intr-o stare de mahmureala. Alcoolul deshidrateaza puternic organismul care trimite cu semnale luminoase strigate de ajutor catre creier.

4. Iti simti ochii uscati

Probabil ca pana acum ti-ai dat seama ca privarea organismului de apa are multe mai multe consecinte decat un gat uscat. Deshidratarea duce la inrosirea ochilor si uscarea ochilor lor pana stadiul de a ramane fara lacrimi.

5. Te dor articulatiile

Cartilajele si discurile dintre vertebre sunt alcatuite din 80% apa. Iar lichidul primordial este o necessitate absoluta pentru mentinerea flexibilitatii acestor tesuturi moi. Pastrandu-ti organismul hidratat te poti asigura ca aceste cartilaje pot absorbi socul miscarilor bruste.

6. Iti scade masa musculara

Precum si alte tesuturi, muschii sunt alcatuiti in cea mai mare parte din apa. De aceea e indicat sa te hidratezi inainte, in timpul dar si dupa antrenamentul fizic. Astfel vei reduce nivelul inflamatiei si vei preveni febra musculara.

7. Te simti obosita si letargica

Atunci cand corpul este deshidratat, el imprumuta apa din sange. Iar un sange “deshidratat” se traduce intr-o exigenare deficient la nivelul intregului corp. Lipsa de oxygen la randul ei poate provoca o stare de letargie si de oboseala, apparent nemotivata.

8. Ai problem digestive

Cand esti deshidratata, corpul tau poate crede ca iti este foame si iti poate trimite semnalele gresite. De asemenea, trebuie sat ii cont ca intreg sistemul tau digestive are nevoie de apa pentru a-ti mentine integritatea si flexifilitatea mucoaselor si membranelor.

9. Imbatranirea prematura

Cantitatea de apa pe care corpul nostrum o retine in mod natural scade in mod natural odata cu inaintarea in varsta. Iar asta inseamna ca pe masura ce trec anii, trebuie sa ne marim Portia de apa in mod constient. SI cu cat e imbatranirea prematura mai evident pe exterior, cu atat mai mult organelle noastre vitale sunt afectate de acest factor.

10. Ai citit pana aici si nu ai baut apa

Indiferent ca esti la birou, la sala sau la film, trebuia sa ai o stica de apa la indemana tot timpul, cu atat mai mult daca aid at click pe acest articol. Sunt sanse mari sa-ti fi trecut deja prin cap ca nu bei suficienta apa. Si sa ai dreptate!

