10 alimente care previn aparitia diabetului

Exista cateva alimente care previn aparitia diabetului, o afectiune care se dezvolta atunci cand corpul nu poate folosi corespunzator si eficient nivelul de insulina din sange. La inceput, pancreasul secreta mai multa insulin pentru a transporta glucoza in celule, insa, in timp, pancreasul nu mai poate secreta nivelul normal de insulina pentru a pastra un nivel normal si constant de glucoza.

Iata ce alimente care previn aparitia diabetului.

1. Marul

Daca si tu ai crezut pana acum ca fructele trebuie evitate cand vine vorba de diabet, din cauza fructozei pe care acestea le contin, ei bine, e timpul sa afli ceva. Merele sunt printre cele mai bune alimente care previn aparitia diabetului, pentru ca acestea sunt bogate in quercetina. Acest antioxidant ajuta organismul sa secrete insulina intr-un mod mai eficent si indeparteaza rezistenta acesteia, ceea ce se intampla atunci cand corpul trebuie sa produca din ce in ce mai multa insulina pentru a ajuta glucoza sa intre in celule. Rezistenta insulinei este caracteristica principala a diabetului zaharat de tipul 2.

Nu uita sa nu decojesti marul inainte de a-l manca, pentru ca in coaja sa gaseste de sase ori mai multa quercetina decat in interiorul fructului.

2. Iaurtul

Un studiu din 2014 facut de Harvard School of Public Health a demonstrat ca orice persoana care consuma in fiecare zi cate un iaurt previne cu 18% aparitia diabetului de tip 2.

De exemplu, in varietatea iaurturilor grecesti se gasesc proteine, care confera senzatia de satietate si previn cantitatile mari de zahar din sange. Desi iaurtul contine deja zaharul natural, inainte sa il cumperi, verifica eticheta si indreapta-ti atentia catre cele care au de la 12 la 15 grame de carbohidrati.

3. Sparanghelul

Sparanghelul reduce inflamatiile si totodata echilibreaza nivelul de zahar din sange, fiind scazut in calorii, dar bogat in fibre si in antioxidanti. Un studiu din 2010 din “British Medical Journal” arata ca persoanele care mananca frecvent legume cu frunza verde, cum e si sparanghelul, reduc cu 12% posibilitatea aparitiei diabetului de tip 2.

4. Nautul, lintea si fasolea – alimente care previn aparitia diabetului

Studiile cercetatorilor in domeniu arata ca oamenii care tin diete vegane sau vegetariene sunt mai putin predispusi la diabetul de tip 2.

Nautul, lintea si fasolea sunt slabe in calorii si graismi saturate, au un index glicemic scazut si multe fibre, de aceea timpul de digestie este unul indelungat, ceea ce nu permite ca zaharul din sange sa creasca foarte rapid.

5. Semintele de chia

Consumul semintelor de chia previne diabetul de tip 2 care poate conduce catre boli de inima sau catre un accident vascular cerebral. Doar doua linguri de seminte de chia contin patru grame de proteine si 11 grame de fibre, precum si acizi grasi Omega 3, benefici pentru sanatatea inimii. Deci, doamnelor, nu mai stati pe ganduri si achizitionati-le!

6. Fructele de padure

Capsunile, zmeura, murele si afinele sunt sarace in calorii si carbohidrati si, de asemenea, au un indice glicemic scazut, pastrand constant nivelul de zahar din sange. Toate contin fibre, insa zmeura si murele in mod special ofera senzatia de satietate.

7. Cafeaua

Da, ati auzit bine. Desi controversata de multe ori, studiile arata ca obisnuinta generata de consumul cafelei previne diabetul zaharat de tip 2. Cu toate acestea, este bine ca aceasta sa fie servita in mod natural sau cu lapte, insa zaharul este de evitat.

8. Semintele de dovleac

Semintele de dovleac sunt bogate in antioxidanti din plante denumite lignans, sau cunoscute sub forma denumirii de magneziu, care ajuta corpul sa foloseasca insulina intr-un mod eficient. Ele contin globuline sau proteine care pastraza un nivel scazut de zahar in sange.

9. Orezul brun

Oamenii care mananca de la trei la cinci portii de cereale integrale pe zi sunt cu 26% mai feriti de diabetul de tip 2, ne spune un studiu din 2012, publicat in “Journal of Nutrition”. Unul dintre cele mai bune tipuri de cereale integrale este orezul brun, bogat in magneziu si fibre, avand un indice glicemic scazut. Poti incerca si orezul brun-mediu, care are o textura mai tolerabila.

10. Otetul

Acesta contine acid acetic, care scade nivelul de zahar din sange si nivelul insulinei dupa ce mananci carbohidrati.

