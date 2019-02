Virginie Viard, arma secretă a lui Karl Lagerfeld

Brand-ul Chanel a anunțat, odată cu vestea decesului lui Karl Lagerfeld, și că Virginie Viard îi va urma acestuia la cârma casei. Anunțul a pus capăt unor ani de speculații, pentru că s-a vorbit de foarte mult timp despre cine avea să suplinească munca creatorului german. Printre numele vehiculate au fost cel al lui Hedi Slimane, dar și cel al lui Phoebe Philo sau Alber Elbaz.

Acum, că acest mister a fost înlăturat, e momentul să aflăm cine este cu adevărat Virginie Viard. De mai bine de 20 de ani directoarea atelierelor Chanel, ea a coordonat munca studioului din Rue Cambon ca nimeni altcineva.

Cine este Virginie Viard, noul designer Chanel

Viard s-a născut la Dijon, în familia unor fabricanți de mătase. Familia ei a făcut dintotdeauna parte din industria textilă, așa încât o anume aplecare către modă era așteptată din partea sa. Virginie a declarat, totuși, într-un interviu pentru revista Crash, că inițial și-ar fi dorit să facă costume de teatru. De altfel, a făcut și pași în această direcție, lucrând pentru filme și piese, până ce l-a întâlnit pe Lagerfeld. El a fost cel care i-a propus să lucreze pentru Chanel și, ceva mai târziu, și pentru Chloé. Printre proiectele sale cele mai proeminente dinaintea instalării sale cu drepturi depline în lumea modei se numără filmele Bleu și Blanc.

Viard a început să lucreze pentru Chanel din 1987, și acolo a ajuns în curând să gestioneze partea de broderie – la vremea aceea Chanel colabora cu casa Lesage, pe care mai târziu (în 2002) a achiziționat-o. Virginie l-a urmat îndeaproape pe Karl Lagerfeld, chiar și când acesta a creat pentru Chloé, iar după cinci ani s-a întors la Chanel, gestionând partea de haute couture a atelierelor. În jurul anilor 2000, a început să se ocupe și de partea de pret-a-porter.

Poate de aceea are atât de mult sens numirea ei la cârma casei. Spre deosebire de alți designeri, care ar fi încercat cu siguranță să își impună propria viziune, după cum analiza publicația Business of Fashion, Viard e capabilă să continue să onoreze o moștenire complicată: atât cea a lui Mademoiselle Chanel, cât și pe cea a lui Lagerfeld însuși.

Iar Lagerfeld a avut întotdeauna încredere în ea: „Virginie este cea mai importantă persoană', declara Karl, „nu doar pentru mine, ci pentru întreg atelierul, pentru tot. Este mâna mea dreaptă și, chiar dacă nu ne vedem, comunicăm la telefon permanent.

De altfel, același lucru l-a declarat în exclusivitate pentru ELLE și Ana Maria Bucura, fost model de fitting și catwalk la Chanel, pentru care Virginie Viard a fost șefă directă.

Câteodată era foarte dură, îmi era frică de ea. Dar nu știu de ce. Îți era mai frică de ea decât de Karl. Rolul ei era de mână dreaptă a lui. Femeia din spate, cea care ținea oarecum totul, coordona totul. Când el venea, ea avea totul pregătit. Ea era mintea organizatorică. Un Taur hotărât, o femeie deșteaptă, frumoasă, care știa ce are de făcut. Și care, când trebuie să ia câte o decizie, nu o lua cu inima, gândea cu rațiunea. E bine pentru noi?

Karl avea încredere în ea 100%. Este creativă, dar și destul de rațională. Când stai lângă un om cum era Karl, înveți atât de multe… Ea se ocupa foarte mult de partea pragmatică, cu toate că ea alegea câteodată și materiale din care se făceau hainele pentru colecții. Ea era cea care ținea toată echipa din spate, ea îi ținea pe toți în frâu…'

Stilul de lucru, așa cum și l-a descris Viard însăși în interviul acordat în urmă cu câțiva ani pentru Crash, este unul calm. Nu îmi place să întârzii. Vreau să am schițele lui Karl imediat după ce terminăm o colecție, așa încât să putem începe pregătirile imediat. Nu îmi place să lucrez sub presiune, iar a pune cap la cap o colecție e oricum un lucru destul de stresant, dar nu îmi doresc tensiuni. Și nici nu mă văd spunându-i lui Karl: «vine deadline-ul!», după cum vă puteți imagina. Oricum, avem o echipă minunată, așa că lucrurile merg bine. Karl are foarte mult umor, și e ușor să te înțelegi cu el.

Munca este intuitivă pentru mine. Mi se pare că lucrez la fel cum o făceam acum 20 de ani. Totul merge bine pentru că, în atelier, este vorba despre echipă. Nu simt că sunt directoarea. Ierarhia nu cred că se simte în studio, deși cred că echipa contează pe mine. Nu avem niciodată conflicte.'

Importanța rolului lui Viard în cadrul atelierelor a devenit din ce în ce mai vizibilă în ultimii ani, când aceasta a început să îl însoțească pe Lagerfeld la finalul prezentărilor de modă. Iar la finalul show-ului de couture din ianuarie, ea a fost cea care a apărut, înlocuindu-l pe designer, care la acea vreme era prea slăbit ca să își mai poată saluta publicul. Acum, cu numirea ei, casa Chanel pare să urmeze aceiași pași pe care i-a făcut Alexander McQueen după moartea designerului, numind-o pe Sarah Burton. Rămâne să vedem ce ne așteaptă din partea lui Virginie Viard, arma secretă a lui Karl Lagerfeld.

