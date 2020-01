Virgil Abloh divorțează de streetwear în colecția Louis Vuitton Men fall-winter 2020

Dupa ce primele modele au iesit ieri pe podium, in mod surprinzator nu in bluze cu gluga – cum ne-am fi asteptat de la Abloh – ci in sacouri bine croite din tesaturi luxoase, invitatii au reusit sa-si explice de ce designerul a decorat spatiul show-ului cu o foarfeca, o bobina de ata si alte ustensile de croitorie supradimensionate…

Show-ul a avut loc la Tuilleries intr-un spatiu special amenajat, unde peretii, podeaua si tavanul au fost integral pictati cu un cer albastru cu nori albi, aducand aminte de atmosfera suprarealista Magritte. Pe pereti era proiectata o inscriptie digitala, „Heaven on Earth”, care este si numele noii colectii Louis Vuitton.

Brusca intoarcere a designerului dinspre streetwear catre croitoria adevarata nu a fost complet neasteptata pentru ca Abloh a spus, intr-un interviu aparut in Dazed spre finalul anului, ca e foarte probabil ca streetwear-ul sa dispara ca trend in acest nou deceniu, dupa foarte multi ani in care practic a dictat in moda.

La show, el a mai spus: „Astazi, streetwear caracterizeaza hainele pe care le purtam si mai ales felul in care le purtam. E un stil pe care m-am simtit liber sa-l adopt si acum sa-l resping. Pentru colectia de toamna-iarna Louis Vuitton am studiat antropologia costumului si reprogramarea dress-codurilor traditionale. Costumul croit cu precizie – simbolul conventiei si al succesului – se desprinde de mediul corporate: rasucite si rasturnate, dress-codurile vechii lumi sunt neutralizate si apoi recreate pentru lumea de azi unde joie de vivre este importanta.”



Intoarcerea la valorile traditionale ale croitoriei a fost semnalata si prin surprinzatoarea forma a invitatiilor la show, care au fost trimise sub forma de ceasuri la care mecanismul era inversat astfel incat acele se miscau in sens invers – o intoarcere in timp.

„Don’t let your day job define you” a mai spus designerul, dupa ce finalul colectiei a invadat podiumul cu costume office lucrate dupa toate regulile croitoriei, dar imprimate integral cu leit-motivul prezentarii, cerul albastru cu nori albi.

