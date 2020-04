Va intra moda într-o așa zisă hibernare? Și cum va arăta ea după pandemie?

Deja am văzut cum a afectat actuala pandemie lumea modei – de fapt, am văzut cum a afectat întreaga lume, iar moda pare în acest moment o victimă colaterală, deși una importantă – pentru că nu vorbim aici doar despre trend-uri și haine, ci mai ales despre oamenii care le fac pe acestea din urmă, le transportă, le vând; într-un cuvânt, despre o industrie complexă și care dă de muncă foarte multor persoane.

Azi, părerile în modă sunt încă împărțite. Se fac scenarii și calcule, dar încă nu e sigur ce se va întâmpla cu colecțiile și cu Săptămânile Modei, momentele cele mai creative din an, momentele în care se puneau la cale cele mai importante business-uri din acest domeniu, momente unice în care se mutau piese-cheie ca pe o tablă de șah.

Să nu uităm că, din cauza acestui virus mortal care a împânzit toată planeta, guverne din toată lumea au interzis călătoriile; așadar, Săptămânile Modei care urmau să aibă loc în iunie și iulie la Milano, Londra, Paris, dar și în China, Japonia, Coreea de Sud, Brazilia sau Rusia au fost anulate. Se vorbește chiar despre o hibernare a modei timp de un an de zile. De ce? Pentru că ar fi o supraproducție inutilă, pentru că mai devreme de un an nimeni nu va dori (si probabil nici nu va fi permis) să socializeze și să participe la evenimente cu sute de alte persoane, chiar dacă toți fashioniștii pentru asta trăiesc, dar și pentru că brand-urile & casele de modă nu vor mai fi dispuse să cheltuiască sume exorbitante pentru producerea show-urilor. Mari case de producție se gândesc deja la alternative despre cum să producă show-uri virtuale.

Un alt punct de vedere ar fi ca pe viitor să se organizeze show-uri foarte restrânse, doar cu oamenii-cheie ai modei prezenți, iar ceilalți să aibă acces la aceste evenimente doar online. Sau se vorbește chiar ca, după pandemie, să se schimbe complet toată dinamica Săptămânilor Modei: să nu mai aibă fiecare capitală propria Săptămână, ci să fie una singură pe un stadion olimpic, unde fiecare casă de modă din lume să își prezinte colecția. Oare ar fi posibil așa ceva într-un domeniu atât de creativ?

A intrat în discuție chiar și ideea suprimării Săptămânilor Modei pentru totdeauna. Să nu uităm că Săptămâna Modei nu înseamnă doar prezentarea show-urilor din punct de vedere creativ, ci și comandarea colecțiilor din showroom-urile brand-urilor de către retaileri, colecții care ajung în magazine sau online și pe care cumpărătorii abia așteptau să le achiziționeze. Dar care vor fi noile așteptări și nevoi ale consumatorului? Va mai râvni, oare, la o pereche de pantofi foarte puțin diferită față de cea în care a investit cu doar un sezon în urmă? Nimeni nu știe ce își va dori, și probabil asta se va întâmpla mai multă vreme.

Shanghai Fashion Week, spre exemplu, s-a desfășurat virtual, unii designeri au organizat show-uri online, alții au făcut tururi virtuale în propriile showroom-uri sau unii și-au rugat cunoscuții să le probeze piesele noi. Oare se va întâmpla asta și în Europa sau America?

Cum totul se schimbă de la o săptămână la alta, nimeni nu are un răspuns clar. Acum câteva zile scriam (și eram convinsă de asta) ca se „va sări” doar peste un sezon de modă. Acum cred mai degrabă că moda va intra în „hibernare” pentru un an întreg. Nu este exclus nici scenariul ca Săptămânile Modei să nu mai existe sau să existe sub o altă formă. Schimbări mari vor fi sigur, și acestea nu se vor întâmpla brusc. Trebuie sa fim pregătiți pentru orice și să ne adaptăm fără teamă unei noi lumi, unei noi viziuni.

Foto: Imaxtree

