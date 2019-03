Urmărește LIVE pe Elle.ro prezentarea de modă TOMMYNOW “SEE NOW, BUY NOW” primăvară 2019 din Paris

Evenimentul experiențial celebrează inclusivitatea în modă, cu ținute de podium pentru femei disponibile într-un ecosistem de canale de cumpărare prezente în peste 70 de țări.

Brandul Tommy Hilfiger anunță evenimentul experiențial de modă TOMMYNOW Primăvară 2019 ce prezintă colecția colaborativă TommyXZendaya. Show-ul celebrează și onorează femeile puternice, emblematice pentru cultura pop americană a anilor ‘70, precum și prezentarea de modă Battle of Versailles din 1973 și declarația autentică făcută de modelele americane care au urcat pe podium. TOMMYNOW continuă să facă înconjurul lumii, ajungând pentru prima dată la Paris sâmbătă, 2 martie, ora 22:00 la Théâtre des Champs-Elysées.

Tommy Hilfiger își va lansa cea mai nouă colecție Spring 2019 TommyXZendaya, sâmbătă, 2 martie la Paris, iar show-ul de modă va fi transmis live începând cu ora 22:00, ora României.

,,În acest sezon, îmbinăm moștenirea americană a brandului cu siguranța și optimismul actriței Zendaya, aducându-le împreună sub o formă unică la Paris', a afirmat Tommy Hilfiger. ,,Colecția colaborativă TommyXZendaya și evenimentul See Now, Buy Now își trag reperele din anii 70 și puterea din semnele zodiacului. Seara va fi o celebrare a spiritului optimist pe care Zendaya și cu mine îl împărtășim, în timp ce aducem diversitate, inclusivitate și încredere pe podium'.

După succesul primelor cinci spectacole TOMMYNOW, ,,TOMMY NOW Presents TommyXZendaya' se bazează pe formatul Tommy Hilfiger See Now, Buy Now'. Premieră în cadrul spectacolului este prima colecție colaborativă TommyXZendaya, realizată de Tommy Hilfiger în parteneriat cu actrița și ambasadoarea de brand la nivel global, Zendaya. Publicul poate cumpăra ținutele prezentate pe podium imediat, prin intermediul unui ecosistem de canale prezent în peste 70 de țări, inclusiv magazinele selecționate TOMMY HILFIGER.

Tommy Hilfiger continuă să colaboreze cu o serie de companii inovative pentru a crea activări inspiraționale. În acest sezon, brandul va colabora cu Unfold, o aplicație care le permite userilor să creeze și să publice materiale elaborate pentru social media cu ajutorul șabloanelor sale distinctive, axate pe design și instrumentele de text. Începând cu 27 februarie, 15 șabloane brand-uite cu TOMMY HILFIGER vor fi disponibile pentru fanii din întreaga lume pe Unfold, astfel încât aceștia să poate adăuga un twist postărilor pe care le fac. Pentru a marca această colaborare, co-fondatorii Unfold, Alfonso Cobo și Andy McCune vor prelua postările Instagram TOMMY HILFIGER pentru prezentarea de modă, surprinzând moment din backstage până în primul rând.

Urmăreste aici, live, prezentarea colecției TommyXZendaya!

