Tricouri la modă pentru primăvară-vară 2018

1. Noul tricou alb

Te întrebi probabil ce poate fi nou la un tricou alb. Răspunsul este unul foarte simplu — în 2018 totul se reduce la cum este tăiat și croit, după cum vezi în prezentările Alexander Wang sau Sonia Rykiel. În cazul lui Tom Ford, textura din piele și umerii 80’s sunt detaliile care îl evidențiează. Cert este că noul tricou alb nu este deloc plictisitor!

2. Polo

În această categorie intre toate tricourile cu guler și nasturi, derivate, după cum spune și numele, din cele purtate în uniformele de polo, apoi devenind un clasic și în tenis sau golf. Revenind la tricourile la modă pentru primăvară-vară 2018, tricoul polo joacă un rol central. Fie că alegi o variantă oversized a la Marni și o porți cu un pantalon fluid sau mergi pe varianta Koche cu o fustă grafică, rezultatul va fi unul cool, sexy și relaxat. Dacă aceste variante ți se par prea complicate, poți oricând să marșezi pe un tricou polo clasic de la Ralph Lauren Polo sau Lacoste.

3. Logo mania

Acum câteva sezoane nici nu concepeam că vom reveni vreodată la un trend ca logo mania. Dar acest sezon m-a convins (pentru a câta oară?) că moda este un mare carusel de referințe care vor reveni mereu sub o forma sau alta! Bref, poți apela cu încredere la orice tricou care are un are logo pe el pentru a te alinia la tendințele sezonului!

4. A touch of red

Dacă îți dorești un splash de culoare în locul clasicei variante monocrome, se pare că roșul este alegerea cea mai bună în ceea ce privește contrastul cromatic al celor mai cool tricouri! La Dolce & Gabbana ai opțiunea cea mai feminină, urmată de o interpretare grafică la MSGM sau cea urban- sport de la Koche. Cert este că tandemul alb- roșu este cel mai de efect pentru tricourile la modă pentru primăvară-vară 2018!

5. Styling tips

Ca sugestie de styling, tot ce pot să îți spun este să uiți de orice regulă și să stilizezi tricoul tău preferat într-o manieră extrem de personală. Fie că alegi să îl porți cu un costum, o fustă metalică, pe sub o rochie din dantelă, cu jeanși sau pur și simplu inserezi texturi florale sau animal print, tricoul va fi prietenul tău cel mai bun în acest sezon!

