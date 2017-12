Tricotajele – 5 modalitati stylish de-a le purta

Le vedem din ce in ce mai des pe strada, pe masura ce scad temperaturile, le-am vazut pe podiumuri la case precum Balenciaga, Acne Studios, Max Mara, iar in garderoba noastra puloverele ocupa din ce in ce mai mult spatiu. Avem cateva luni la dispozitie sa fim creative in ceea ce le priveste, sa le introducem in tinute inspirat si sa facem mixuri surprinzatoare. Ne-am gadnit sa-ti oferim cateva variante, desi poate ca pe unele dintre ele deja le-ai incercat, care sa-ti serveasca drept inspiratie atunci cand simti nevoia sa incerci noi mixuri.

Cu jeansii

E una dintre variantele „clasice“, dar poti incerca noi modele de jeansi. Noi iti recomandam aceasta pereche cu sireturi in partea de jos. Combina-i cu pulovere supradimensionate ori unele structurate, sunt suficient de versatili sa poti experimenta.

Cu rochia-furou

Un mix sexy si stylish. Poarta rochia-furou cu un cardigan lung din casmir ori mohair si cu botine. Alege un pulover din lana virgina supradimensionat pentru a obtine un look surprinzator.

Cu pantalonii din piele ecologica

Poarta puloverul tricotat de mama ori bunica cu aceasta pereche de pantaloni din piele ecologica si vei obtine un look foarte actual. Mizeaza pe botinele cu varf ascutit si pe o bereta daca vrei sa plusezi si sa dai un aer sic intregii tinute.

Cu botinele

Ai in garderoba o rochie-pulover ori o rochie tricotata, midi ori lunga? Poarta-le cu botine in aceeasi nuanta. Spre exemplu, daca ai o rochie intr-o nuanta de caramiziu, poart-o cu aceste botine tip soseta.

Cu rochia cu print floral

Toate puloverele tale supradimensionate vor functiona de minune cu aceasta rochie cu print floral. E o piesa versatila, deoarece o vei purta si in sezoanele viitoare, deci poti miza pe ea fara retineri.

