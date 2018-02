Trend alert: afla ce rochii de seara rosii sa porti sezonul acesta!

Lady in red – trendul cheie al sezonului toamna/ iarna 2017-2018 este in continuare incredibil de hot. Rosul se regaseste si in colectiile pregatite pentru primavara-vara 2018, dar nu avem de ce sa ne plangem. Iubim sa vedem o femeie imbracata in culoarea pasiunii. Desigur, aerul foarte seducator trebuie sa fie sustinut de o atitudine pe masura, care sa emane un je ne sais quois invaluit in mister si bun gust.

Pana la urma, poti sa porti rochii de seara rosii la un pret accesibil si sa arati spectaculos, atata timp cat stii cum sa le porti. Si pentru ca primavara deja isi face simtita prezenta, afla ce rochii de seara sa adaugi in garderoba ca sa ai o aparitie de neuitat!

Rochia de seara Fontsy

Catifeaua a fost intotdeauna o alegere foarte rafinata. Si cine a spus ca poti purta rochii de seara realizate din acest material doar iarna? Poarta modelul Fontsy la un garden party si sigur vei arata senzational. Adauga o pereche de balerini cu varful ascutit si o voaleta. Croiul acestei rochii de seara iti lasa la vedere clavicula, una dintre cele mai senzuale parti ale corpului unei femei, iar funda supradimensionata este un detaliu incredibil de chic.

Rochia de seara Pandora

Franjuri, franjuri si, desigur, franjuri. Ofera acestei rochii de seara un aer foarte jucaus si, in acelasi timp, foarte misterios. In plus, daca esti o regina a dansului, poti sa fii sigura ca vei captiva atentia urmaritorilor. Franjurile vor contura fiecare miscare pe care o faci. Modelul acestei rochii de seara este destul de voluminos, asa ca incearca sa pastrezi o linie simpla si sa nu aglomerezi tinuta cu accesorii inutile. Alege sandale foarte fine si o pereche de cercei supradimensionati.

Rochia de seara Chrisma

Nu mai este nicio surpriza – paietele se poarta si in sezonul primavara-vara 2018. Asa ca, din seria ,,rochii de seara rosii” nu putea lipsi un model atat de stralucitor si spectaculos precum modelul Chrisma de la Bogas.ro. Croiul acestei rochii de seara ne inspira aerul foarte jucaus al perioadei disco, asa ca poti sa-ti accesorizezi tinuta ca atare. Ai nevoie de un par foarte, foarte cret si voluminos si botine cu un platou inalt si tocul de minim 12 centimetri. Alege o pereche de ochelari rotunzi si, daca iti place sa experimentezi si sa risti, alege o pereche de colanti din paiete argintii.

Timpul trece repede, asa ca nu mai sta pe ganduri! Descopera colectia de rochii de seara rosii din magazinul online de haine de dama Bogas si construieste-ti o tinuta cu care sa ii atragi atentia. Poarta un model care sa te avantajeze si sigur vei face o impresie incredibil de buna. Si nu uita, cel mai important accesoriu pe care trebuie sa il porti este atitudinea ta. In rest, Valentine’s Day este despre a te simti bine, asa ca profita de aceasta seara atat de romantica.

