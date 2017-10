In finalul fiecarui an ne-am obisnuit sa asteptam show-ul Victoria’s Secret, unul dintre cele mai apreciate prezentari de lenjerie, unde modelele in forma fizica perfecta defileaza purtand diferite costume.

Aproape orice model isi doreste sa defileze in acest show, iar cele care au trecut de casting isi vor vedea visul implinit pe 28 noiembrie.

Prezentarea de anul acesta va avea loc pentru prima data in Shanghai, China. Anul trecut ingerii au defilat in Paris si se va ca fiecare an va avea o alta destinatie.

Faptul ca show-ul va avea loc in China nu este singurul lucru nou. Pentru prima data, anul acesta Victoria’s Secret va avea o colaborare cu Balmain. Olivier Rousteing va crea costumele modelelor si, in plus, va fi lansata o colectie in Victoria’s Secret x Balmain, disponibila in magazine si online incepand cu 29 noiembrie.

ARE U READY ? #VSxBALMAIN 11.29.2017 @victoriassecret A post shared by OLIVIER R. (@olivier_rousteing) on Oct 5, 2017 at 7:55am PDT

Pana in acest moment nu au fost anuntati artistii care vor canta in acest show, insa avand in vedere ca Lady Gaga, Bruno Mars, The Weeknd, Selena Gomez se numara printre cei care au participat la prezentare, ne asteptam la nume la fel de importante si in acest an.

Majoritatea modelelor au anuntat deja pe Instagram sau Twitter daca vor defila, insa ti-am pregatit si o lista completa a celor care vor face parte din show-ul Victoria’s Secret 2017.

Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Lily Aldridge, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Taylor Hill si Candice Swanepoel (care revine pe catwalk dupa ce anul trecut a nascut un baietel) sunt cele care vor purta aripile de inger Victoria’s Secret.

Pe langa acestea, vor defila si Bella si Gigi Hadid, acesta fiind al doilea an in care cele doua participa impreuna la show, Karlie Kloss, care devine pe catwalk dupa o pauza de doi ani, Devon Windsor, Liu Wen, Cindy Bruna, Dillone, Vanessa Moody, Maria Borges, Alanna Arrington, Georgia Fowler, Grace Elizabeth.

Cele care vor defila pentru prima data in show-ul Victoria’s Secret sunt: Aiden Curtis, Alecia Morais, Alexina Graham, Amilna Estevao, Bruna Liriom, Daria Khlystun, Estelle Chen, Frida Aasen, Gizele Oliveira, Grace Bol, Julia Belyakova, Mayowa Nicholas, Nadine Leopold, Roos Marijndekok, Samille Bermannelli, Vanessa Moody, Victoria Lee.

Daca te intrebai de ce anul acesta pe lista nu se numara si Kendall Jenner, ei bine, exista o explicatie. De vina nu este scandalul in care a fost implicata in urma spotului Pepsi, ci colaborarea pe care aceasta o are cu un alt brand de lenjerie, La Perla. Totodata, nici Behati Prinsloo nu va defila sau, cel putin, acest lucru nu a fost anuntat pana acum, ea fiind din nou insarcinata.

