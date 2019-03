Top 9 cei mai cool jeanși deschiși la culoare

În urma research-ului pentru acest articol (care oricum este pe gustul meu 100% deorece sunt o mare fană a jeanșilor) am remarcat că pe absolut toate site-urile de shopping există o rubrică separată pentru jeanși. Asta înseamnă că pantalonii din denim sunt una dintre piesele must-have ale oricărui sezon și că oricare dintre noi trebuie să avem acest item în garderobele noastre. Am cunoscut foarte puține persoane cărora le lipsesc blugii din garderobele lor, dar în final am reușit să le conving că au nevoie de această piesă. Personal, nu concep viața fără jeanși. Port jeanși în orice situație, chiar și la cocktail-uri sau la petreceri simandicoase, evident, stilizați așa cum se cuvine. Nu voi renunța niciodată la această piesă vestimentară valoroasă, în opinia mea. Este atât de versatilă, comodă și cool în același timp iar dacă te gândești că va trece această modă, te înșeli.

Dar să vorbim mai bine despre jeanșii cei mai cool ai sezonului, și anume cei cât mai deschiși la culoare și cum îi poți purta vara aceasta.

1. La birou

Poartă jeanșii bleu deschis la birou cu un tricou alb, un blazer din in negru și o pereche de loafers negri. Cerceii rotunzi aurii de dimensiune medie și câteva inele subțiri purtate pe mai multe degete sunt accesoriile de care ai nevoie astfel încât să îți completezi acest look delicat & actual.

2. Cocktail

Poartă o pereche de jeanși drepți, cu vedere la gleznă pe care să îi asortezi cu o pereche de stiletto lăcuiți și o bluză din mătase. Un clutch din catifea, un colier masiv și o coafură minimalistă sunt singurele ingrediente de care mai ai nevoie. Vei fi elegantă chiar și cu o pereche de jeanși bleu!

3. În weekend

Pentru o ținută young & fresh care să includă jeanșii bleu mai ai nevoie doar de o pereche de teniși (apropos, modelul Converse este din nou la putere), de o cămașă imprimată și de o jachetă din piele.

