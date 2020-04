Top 8 tricouri funny sub 90 lei

Ei bine da, ai citit corect, și un simplu tricou îți poate da o stare bună! Datorită culorii pe care îl are, a imprimeului, a formei sau a mesajului. Așa cum am mai amintit, shopping-ul (făcut cu cumpătare) te poate scoate din monotonia în care am intrat cu toții de săptămâni întregi.

Așadar, noi încercăm să îți venim în întâmpinare cu soluții simple, dar funny pentru a-ți face zilele de stat acasă mai plăcute. Iată câteva sfaturi simple, dar utile despre cum să porți tricourile tale favorite.

1. Un tricou cu un mesaj funny nu are nevoie decât de o pereche de jeanși largi, pe care să îi porți suflecați și o pereche de flip flops. Atenție însă când achiziționezi tricoul să îl iei cu o măsură mai mare decât cea pe care ti-o cumperi în mod normal. Un astfel de T-Shirt trebuie să fie larg.

2. Un tricou alb „with a twist' (precum cel de la Zara), întruchipează o așa zisă eleganță dar rămâne în continuare comod și potrivit pentru purtat în casă. Asortează-l cu o pereche de pantaloni negri și un șirag de perle la baza gâtului. Un lucru este important, și anume, să nu rămâi în papuci dacă alegi o astfel de ținută.

3. Un tricou multicolor (care prevestește vara mult așteptată), poate fi asortat cu un șort scurt, bufant, din denim, sau o fustă micro mini, albă, dintr-o textură rigidă. Adaugă câteva brățări colorate și ținuta ta va fi una young & stylish.

4. Întotdeauna m-a binedispus să port tricouri cu formațiile mele preferate. Ascultă o zi întreagă un album al trupei tale favorite, machiază-te tot în stilul trupei și te vei relaxa cu siguranță. În caz că vrei să ai un look punk, taie mânecile și gulerul tricoului și personalizează-l în așa fel încât să te reprezinte 100%.

