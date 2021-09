Top 7 cele mai cool vedete românești de pe Instagarm

Instagramul este mai nou sursa noastră de inspirație zilnică. Aici vedem ultimele noutăți în materie de modă, cine a purtat ce la MET Gala, premiile Oscar sau orice alt eveniment monden dar nu uita că este și cel mai bun canal media din care te poți inspira pentru ținutele tale de zi cu zi.

În afară de influencer-ițele renumite și deja cunoscute în materie de modă, artistele noastre ne-au confirmat că și ele ne pot inspira nu numai cu ținutele pe care le-au ales, dar și cu atitudinea lor.

1. INNA

INNA este una dintre cele mai stylish apariții de pe plan local, venind mereu cu idei inovatoare în materie de styling. Artista a purtat acest top sexy dar cool de la V:PM Atelier și bentița de la Miu Miu într-una din edițiile de la Masked Singer. Datorită pantalonilor cu un aer rock ținuta iese din zona too girlie.

2. Alina Eremia

Costumul de baie grafic, colorat, arată impecabil pe pielea bronzată a Alinei. Atitudinea veselă și energică înlocuiește orice fel de accesorii. Secretul este să alegi și tu piese statement pe care să le porți cu încredere precum Alina Eremia.

3. Antonia

Costumul din latex nude de la Cactus arată cu totul special în combinație cu nuanța pielii artistei. Iar modelul baggy al pantalonilor scoate întreaga ținută din zona „too sexy' și o plasează în zona „very stylish'.

4. Ami

Un șort din denim asimetric, un top animal print și o pereche de ochelari cu personalitate sunt elementele perfecte pentru o ținută relaxată, dar deloc banală.

5. Lidia Buble

Rochia albă, minimalistă, grafică dar extrem de sexy este tot ce îi trebuie Lidiei pentru o apariție care să întoarcă toate privirile asupra ei. Coafura messy este în concordanță cu look-ul ales de Lidia Buble, așadar este o inspirație potrivită pentru oricare dintre voi.

6. Minelli

Alb + Negru + tăieturi grafice = always the best! Niciodată nu vei da greș cu o astfel de ținută, mai ales dacă alegi și o coafură grafică și cool.

7. Andia

Un look ultra young și relaxat, accesorizat așa cum trebuie, cu o pereche de ochelari de soare colorați și o „bucket hat' poate fi purtat în orice context. Nu îți trebuie decât curaj și puțină nonșalnță.

