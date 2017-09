Si, doar pentru ca a venit toamna, nu inseamna ca trebuie sa te gandesti doar la culori inchise. Alege un galben mustar sau, de ce nu, alb sau roz pal. In plus, nu trebuie sa ocolesti sacoul in carouri pe care toate fashionistele il poarta in acest sezon. Gasesti modele potrivite, in functie de orice buget.

Citeste si:

Botine cool pentru toamna 2017

Foto: Imaxtree