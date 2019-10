Top 10 rochii de seară pentru toamna aceasta

Iată câteva rochii de seară cu care nu ai cum să dai greș toamna aceasta!

1.Rochie mini cu fundă

Rochia mini, asimetrică, este o piesă vestimentară pe care ai sa o poti purta ani la rând, indiferent de sezon. Pentru un artificiu de styling incearcă să-i adaugi un tricou alb și o pereche de botine albe, asta dacă vrei un look elegant și fresh. Pentru ceva mai clasic, adaugă câteva bijuterii, însă nu uita că less is more.

2. Rochie din brocart

Pentru un look classy indiferent de ocazie, combină această rochie cu o pereche de cizme și o jacheta scurtă.

3. Rochie tip furou

Rochiile tip furou sunt un must have, fiind usor de combinat atât pentru ținutele de zi, cât și pentru cele de seară. Dacă vrei un look de seară ușor de construit, ia-ți nelipsita rochie tip furou din garderobă, adaugă niște pantofi cu toc, niște bijuterii îndrăznețe și o jachetă.

4. Rochie cu detalii din dantelă

Ce poate fi mai sexy decât o rochie lungă cu spatele gol? Una inserții rafinate din dantelă. Tocurile sunt necesare în această combinație pentru alungirea siluetei, în schimb ar fi ideal să n-o accesorizezi foarte mult. Această rochie vorbește de la sine.

5. Rochie mini, cu mâneci bufante

Conturează un look îndrăzneț prin alăturarea unor botine cu platformă acestei rochii, și o jachetă biker oversized.

6. Rochie lungă, cu buline

Această rochie îți va demonstra că este distractiv să porți un astfel de imprimeu

7.Rochie cămașă cu fustă plisată

Această rochie este o piesă unică, sofisticată și feminină, ce te va ajuta să te faci remarcată cu orice ocazie cu care o vei purta.

8. Rochie cu mâneci transparente

Cel mai favorabil lucru când vine vorba de această rochie, este faptul că o poți duce în orice direcție vrei, în funcție de accesorizarea pe care o faci.

9. Rochie midi, decoltată

În nopțile de toamnă, fă-te remarcată cu această rochie decoltată și cu fir metalic.

10. Rochie din tulle

Rochiile din tull sunt în trend, așa că nu ezita să-ți cumperi și tu una. Fie că o porți cu pantaloni și un maiou pe dedesupt, fie că adaugi o rochie furou, aceasta îți va schimba în totalitate ținutele.

Text: Popa Paula

Foto: Imaxtree

