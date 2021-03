Top 10 cei mai stylish balerini ai primăverii

Am rămas cu nostalgia unor balerini Prada din catifea neagră pe care și i-a cumpărat Domnica la un moment dat, în timp ce ne aflam la un Paris Fashion Week – alergam pe Rue SaintHonoré și a capitulat – „nu mai pot să continui cu sandalele astea cu platformă, pe care le ador, dar care nu sunt făcute pentru a înconjura Parisul cu ele în pas alergător”.

Balerinii au împărțit lumea fashionistelor în două – jumătate îi adoră, jumătate îi detestă. Eu nu prea am înțeles jumătatea care îi detestă. Am auzit și tot felul de teorii absurde, nefondate, teorii care veneau fie din partea unor domnișoare nu foarte înalte, fie din partea unora care nu aveau chiar silueta unui model de podium (ceea ce e aproape imposibil, între noi fie vorba!). Ei bine, ele susțineau că nu le avantajează, că le îngroașă piciorul, că le face să pară mult mai scunde etc. Nimic mai neadevărat. Contrar aparențelor, o pereche de pantofi stiletto (doar un exemplu) dezavantajează mai mult cazurile expuse decât o pereche de balerini.

Sigur, există balerini și balerini. Dar modelele lansate sezonul acesta de case precum Lemaire, Jil Sander, Marni, Bottega Veneta sau Jimmy Choo vor convinge, sper, și cealaltă jumătate a fashionistelor să îi poarte, dacă nu să îi adore.

Noua estetică a balerinilor se situează undeva între zona retro și cea experimentală din punct de vedere a tendințelor, o estetică pe care i-o datorăm, în mare parte, unuia dintre cei mai vizionari designeri ai ultimilor ani, Phoebe Philo.

Indiferent dacă alegi o pereche de balerini bicolori de la Marni, unii din piele lăcuită de la Saint Laurent, amintind de Catherine Deneuve în „Belle de Jour”, sau o pereche cu aplicații de cristale, cu un aer burghez, de la Jimmy Choo, poți fi convinsă că look-ul tău va arăta crisp & stylish.

Iată 10 modele care pe noi ne-au cucerit definitiv!

Foto: PR, Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro