Top 10 cardigane de cumpărat acum!

Cardiganul este o piesă bătrânicioasă ar spune unii, iar alții ar spune că nu pot trăi fără cardigan. Este adevărat că este extrem de comod, deoarece cardiganul poate fi purtat peste un simplu T-shirt, dar și peste o rochie de seară din paiete sau peste un top scurt, vara la mare. Așadar, iată trei modele de cardigane clasice pe care te sfătuim să ți le achiziționezi. Vei vedea că în scurt timp vor deveni piesele cheie ale garderobei tale.

1. Cardiganul lung

Este acea piesă care toamna sau primăvara are rolul unui trenci dar, evident, este mult mai comod si mai versatil decât acesta. Poartă-l cu o pereche de jeanși, cu o rochie din mătase (chiar dacă aceasta este mai lungă) sau dedesubtul unei pufoaice (chiar dacă acesta iese din jachetă). Dacă ți se pare că silueta ta nu mai are forme, adaugă cardiganului lung o curea lată în talie și vei vedea că ținuta ta se transformă brusc într-una super elegantă. Inspiră-te de la designerul american Ralph lauren pentru un astfel de look, nu îi lipsește din nici o colecție!

2. Cardiganul micro

Are nasturi până sus, iar gulerul este rotund în stilul blazerelor tricotate pe care le purta Coco Chanel. Avantajul acestui model este că are un aer glamour și poate fi purtat și la birou cu o fustă dreaptă dar și la un cocktail, deasupra unei rochii din mătase și accesorizat cu un colier supradimensionat.

3. Cardiganul scurt

Este cel mai cool model, este oversized, dar scurt până în talie și tricotat din lână groasă. Arată foarte actual cu o pereche de pantaloni cu talie înaltă până la gleznă și o pereche de bocanci punk. Dar dacă vrei să încerci un styling mai creativ, atunci îți sugerăm să porți cardiganul scurt cu un maiou din dantelă, o pereche de pantaloni din piele și sandale ultra sexy. Atenție însă, cardiganul trebuie să îți cadă de pe umeri, practic, îl pui doar pe mâini iar acesta va cădea în mod natural. Sexy dar uber stylish!

Foto: Instagram (@leonniehanne)

