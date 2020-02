Top 10 blazere pentru primăvara 2020

În redacția Elle blazerul este piesa de rezistență a oricăreia dintre noi. Evident, fiecare își alege blazerele și le poartă în funcție de stilul pe care îl are. Eu una am început să port blazere și în loc de trenciuri. Un blazer conferă siguranță ținutei tale, are o linie și o structură care îți dă personalitate dar și rigoare.

În afară de blazerele clasice, cele oversized sau cele cu umeri supradimesionați cu care ești deja famimiarizată, au apărut și blazerele scurte, „cropped', așa cum se numesc ele în lumea modei. Nu uita, poartă modelul care ți se potrivește fără să ții cont de ce se poartă într-un anume sezon. Îți garantăm că blazerul este o piesă atemporală, îl poți purta și pe cel al bunicii atâta timp cât îl stilizezi într-un mod cât mai actual.

1. Blazerul scurt

Poartă-l cu o fustă sau o pereche de pantaloni cu talie înaltă și un body super strâmt. Volumul său va conferi siluetei tale un aer extrem de trendy. Nu uita, tocurile, oricât de mici sunt binevenite.

2. Blazerul colorat

Alege-ți blazerul în acest sezon în funcție de culoarea ta favorită și poartă-l cu piese neutre astfel încât să rămână piesa de rezistență a ținutei tale. Ce zici de unul verde purtat cu all denim?

3. Blazerul cu umeri bufanți

Poartă-l cu o pereche de pantaloni strâmți sau cu o fustă creion și silutea ta se va transforma într-un crochiu de modă datorită umerilor mari ai blazerului.

4. Blazerul în carouri

La prima vedere ți se va părea greu de asortat, însă dacă îl porți cu jeanși, un tricou sau o cămașă albă, ținuta ta va căpăta un ușor aer british. Îl poți purta însă și cu o rochie lungă, din mătase și un colier supradimensionat, din cristale, într-o seră al cărei dress code se vrea glam.

