Tommy și Dee Hilfiger au participat la Gala MET 2018 din data de 7 mai, de la New York, pentru a sărbători deschiderea expoziției ‘Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination’. Subliniind influența religiei asupra artei și modei de-a lungul timpului, dar și în zilele noastre, expoziția prezintă opere de artă tradițională catolică și se desfășoară în trei dintre galeriile de la Met. Seara a fost găzduită de Amal Clooney, Rihanna, Donatella Versace și Anna Wintour, iar Christine și Stephen A. Schwarzman au fost amfitrioni onorifici.

Invitații care au stat la masa lui Tommy Hilfiger îi includ pe Dee Hilfiger, ambasadorul global al brandului Tommy Hilfiger Lewis Hamilton, muzicianul Shawn Mendes, vedetele TV Kris Jenner și Corey Gamble, actrița Ruby Rose, și supermodelele Hailey Baldwin, Winnie Harlow și Joan Smalls.

“În fiecare an aștept cu nerăbdare Gala Met. Expozițiile incredibile de la Costume Institute creează un context perfect pentru celebrarea modei,” a declarat Tommy Hilfiger. “Moda este o parte atât de importantă a istoriei și culturii și întotdeauna este interesant să vezi modalitățile prin care s-au inspirat una pe cealaltă de-a lungul anilor și cum continuă să o facă.”

Tommy Hilfiger a purtat un tuxedo forest green din tafta subțire, pantaloni în dungi din același material, decorați cu motivul crucii din cabochon și cristal; o cămașă de seară și papion negru.

Dee Hilfiger a purtat o rochie din mărgele argintiu patinat, decorată cu motivul crucii din cabochon și cristal, împodobită cu o curea-bijuterie bizantină.

Lewis Hamilton a purtat un costum alb de lână din trei piese cu guler tip șal, cu inima sfântă și crucea pe spate, revere de satin brodat și sacou cu perle și mărgele, precum și o cămașa de seară.

Shawn Mendes a purtat cu costum slim burgundy de lână, la șase nasturi, model petrecut, din tafta subțire, pantaloni în dungi din satin și cămașă de seară.

Kris Jenner a purtat o rochie lungă din catifea de mătase, cu guler înalt, decorată cu elemente bijuterie și având o fustă de pene impresionantă.

Corey Gamble a purtat un tuxedo de catifea burgundy la un singur nasture, cu guler tip șal, pantaloni negri de lână în dungi de satin, cămașă de seară din pichet și papion negru.

Ruby Rose a purtat o rochie lungă vermillion, din organza satinată cu guler înalt, dungi și nasturi de catifea; jupon de dantelă peste care a venit suprapusă o impresionantă fustă plisată; combinată cu un cordon lat de catifea, tivit cu mărgele aurii.

Hailey Baldwin a purtat o rochie lungă, cu umerii căzuți, din șifon vaporos mist grey, cu corset, crăpătură amplă și trenă impresionantă.

Winnie Harlow a purtat o rochie lungă, albă, sculpturală, din organza, cu trenă impresionantă, care se desfășura dintr-un corset de mătase fină.

Joan Smalls a purtat o rochie lungă din mărgele aurii, cu franjuri din cristal și mărgele, cu o fustă tip sirenă, decorată cu bucăți de cristal aurit.

Foto: Tommy Hilfiger

