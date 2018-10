Tommy Hilfiger prezintă colecțiile toamnă 2018 la Tokyo prin intermediul unor proiecții holografice pe ecran de apă

Prima colecție colaborativă „TommyXLewis”, precum și colecțiile pentru femei „TOMMY ICONS” și HILFIGER COLLECTION au fost prezentate în cadrul evenimentului, cu un twist inovativ asupra fashion show-ului tradițional.

Tommy Hilfiger anunță TOKYO ICONS, un eveniment care a combinat moda cu elemente inovative asupra prezentărilor tradiționale. Evenimentul s-a bazat pe campania globală TOMMY HILFIGER Toamnă 2018, o celebrare a credinței că liderii de opinie de azi vor fi idolii de mâine – persoane care inspiră pe ceilalți cu energia lor optimistă și cu forța extraordinară de a crea schimbări pozitive. Locația evenimentului reflectă focus-ul lui Tommy Hilfiger pe Asia Pacific, piața cu cel mai mare potențial de creștere și angajamentul său de a duce brandul în orașe noi și către audiențe din întreaga lume. TOKYO ICONS a avut loc luni, 8 octombrie 2018, la ora 20:30 JST (ora Japoniei), prezentând colecțiile TOMMY HILFIGER Toamnă 2018 în aer liber, la piscina hotelului Tokyo Prince.

„TOKYO ICONS marchează oprirea finală a ceea ce a însemnat o călătorie incredibilă, care a celebrat colecțiile Toamnă 2018, punând în centrul atenției spiritul optimist și determinarea generațiilor viitoare”, a declarat Tommy Hilfiger. „Prin colaborări autentice și pasiunea noastră pentru inovație, am continuat să încălcăm regulile prezentărilor de modă tradiționale pentru a introduce și a implica consumatorii în lumea TOMMY HILFIGER”.

O imensă proiecție holografică pe ecran de apă a prezentat colecțiile Toamnă 2018, purtate de o varietate de modele, printre care Nandy Nicodem, Anniek Verfaille, Simon Martyn, Simon Bornhall și Marga Esquivel. O instalație digitală unică a prezentat fotografiile oaspeților, făcute de renumitul fotograf de modă Leslie Kee, fiind încadrate în grafica de sezon sub conceptul The Icons of Tomorrow Are the Leaders of Today', construind fundalul proiecției. De-a lungul serii, participanții au fost invitați să-și personalizeze geanta denim la centrul de personalizare cu laser TommyXYou. La eveniment au participat 400 de invitați, printre care presa, VIPs, influenceri din industrie și consumatorii japonezi.

Acest format inovator a oferit o platformă de inspirație și entuziasm în jurul lansării globale a TommyXLewis, prima colecție colaborativă creată de celebrul designer american Tommy Hilfiger, în parteneriat cu pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton, cvadruplu Campion Formula 1 FIA și ambasador global pentru colecția de bărbați. Prezentând ținute în stil unisex pe podiumul virtual, colecția pentru bărbați TommyXLewis îmbrățișează rădăcinile sportswear ale brandului, revizuind emblematicele American styles. Colecția celebrează culorile îndrăznețe, influențele sporty, piesele clasice și formele versatile care se adresează fanilor încrezători și moderni ai brandului. Amprenta lui Lewis pentru fiecare design este inspirată din tatuajele sale, stilul vestimentar luxury street style și numărul său norocos 44.

Colecția capsulă pentru femei TOMMY ICONS le are în prim-plan pe ambasadoarele globale: modelul internațional Hailey Baldwin, modelul și activista Winnie Harlow, și actrița Maggie Jiang, care au fost prezente pe podium. Colecţia celebrează cele mai iconice stiluri TOMMY HILFIGER, reinventând piesele clasice pentru prezent. În plus, a fost prezentată o selecție din HILFIGER COLLECTION womenswear, reprezentând vârful ofertei de produse TOMMY HILFIGER. Outfit-urile au evidențiat și logo-ul emblematic Tommy Crest, un leu cu o sabie, înconjurat de lauri, logo care a fost lansat pentru prima oară in 1985. The Crest a fost reintrodus ca o semnatură modernă, extravagantă și supradimensionată, din broderie aurie.

Prietenii și urmăritorii brand-ului sunt invitați să se alăture conversației din social media folosind #TommyHilfiger, #IconsOfTomorrow și @TommyHilfiger.

