Tommy Hilfiger aduce TOMMYNOW la Milano pentru primavara lui 2018

Pentru al doilea sezon, TOMMYNOW va combina colectiile pentru barbati si femei, inclusiv a patra colectie capsula ‘TommyXGigi’.

Tommy Hilfiger va inchide Saptamana Modei de la Milano cu prezentarea de moda experimentala TOMMYNOW in data de sambata, 25 februarie 2018, ora 9:00 p.m., ora Romaniei. Show-ul reflecta angajamentul continuu al brand-ului TOMMY HILFIGER de a prezenta TOMMYNOW in noi orase si publicului din intreaga lume, dupa incredibilele productii “Tommy Pier” din New York City, toamna lui 2016, “TOMMYLAND” din Los Angeles, primavara lui 2017, si “ROCKCIRCUS” care a avut loc in iconica sala de concerte Roundhouse din Londra in toamna anului 2017.

“Viziunea mea pentru TOMMYNOW este sa creez o platforma globala cu care sa putem merge in turneu si sa impartasim experienta show-ului publicurilor noi din intreaga lume,” a declarat Tommy Hilfiger. “Este vorba despre fuziunea dintre moda, entertainment si cultura pop cu experiente, spectacole si interactiuni inspirationale care sunt create in jurul consumatorilor nostri. Milano, una dintre capitalele mondiale ale modei, este locul perfect in care sa celebram urmatorul nostru show TOMMYNOW.”

Prezentarea de moda TOMMYNOW din primavara lui 2018 va include tinute pentru barbati si femei din HILFIGER COLLECTION si va prezenta, de asemenea, colectia capsula TommyXGigi 2018, a patra colaborare cu supermodelul international si ambasadorul global TOMMY HILFIGER womenswear Gigi Hadid.

Continuand succesul de vanzari al primelor trei show-uri TOMMYNOW, evenimentul din primavara lui 2018 va fi construit pe formatul marca Tommy Hilfiger, “See Now, Buy Now”. Toate tinutele de podium pentru barbati si femei vor fi imediat disponsibile pentru cumparare in peste 70 de tari, incluzand magazinele TOMMY HILFIGER si tommy.com acolo unde este disponibil, parteneri selectionati, social media, shoppable live stream, TOMMYNOW SNAP – aplicatia de e-commerce cu inovativa recunoastere a imaginii ce include elemente de realitate augmentata pentru a cumpara direct de pe podium; precum si TMY.GRL & TOMMY.BOY, aplicatiile de comert conversational, powered by A.I., pentru Facebook Messenger.