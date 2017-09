Tommy Hilfiger a lansat noul magazin Tommy Hilfiger Kids

Lansarea noului magazin Tommy Hilfiger Kids din Bucuresti a fost sarbatorita cu o serie de activitati care mai de care mai distractive, atat pentru invitatii speciali cat mai ales pentru copii lor.

Gazda petrecerii a fost Anca Serea, care, bineinteles, a fost prezenta alaturi de copiii sai, iar cantaretul Cerebel, impreuna cu echipa sa, a facut demonstratii uimitoare de kendama. Oaspetii au avut parte de o petrecere intr-un adevarat stil american, pana la cele mai mici detalii precum un stand de popcorn si un candy bar.

In magazinul Tommy Hilfiger Kids vei gasi noua colectie de toamna iarna de piese vestimentare pentru copii cu varste de la 0 la 16 ani. Colectia, denumita The American Alternative, celebreaza anii ’90 cu o interpretare proaspata a traditiei. Daca vrei sa faci o vizita magazinului, il vei gasi in incinta Bucuresti Mall, la parter.