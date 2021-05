Together @ Romanian Design Week 2021

Sub tema #together, Romanian Design Week va reuni în programul său online și offline organizații, designeri, inițiative și evenimente care gravitează în jurul importanței, succesului și contribuției pe care industriile creative le au în societatea și realitatea post-pandemice. În această perioadă căutam cu toții noi moduri de a redesena viața de zi cu zi și ne preocupă impactul asupra mediului, viitorul pe care îl determinăm, colaborarea și incluziunea. Așadar #together este secretul!

Totul se întâmplă la Combinatul Fondului Plastic din strada Baiculești, 29, București iar toate galeriile te așteaptă cu expoziții spectaculoase.

La galeria SENAT, spre exemplu, împătimiții designului, dar și cei care vor să petreacă o după-amiază relaxantă în oraș vor putea explora expoziția Romanian Design Week 2021, o selecție a boardului creativ RDW dintre cele mai bune proiecte de design realizate în ultimii doi ani.

Pentru zona de modă, la a cărei selecție am participat și eu împreună cu Maurice Munteanu, încă de la prima ediție RDW vei putea admira ținute speciale din ultimele colecții semnate de câțiva designeri extrtem de talentați precum Alexandru Floarea, Andreea Castrase, Borbola, Ellida Toma, Ioana Ciolacu, Lucian Broscățean & Agnes Keszeg, Pif Stephano, Vlad Cheregi dar și case de modă cu nume care contează precum Seen Users sau Murmur.

La UNA Galeria, Local Design Circle va prezenta publicului Stradal, o expoziție dedicată designului grafic, care se va concentra pe importanța acestuia în spațiul public. La Galeria IOMO, ASAP va aduce Rethinking Plastic, expoziție ce înglobează o colecție de obiecte inovatoare și sustenabile, dezvoltate și realizate din plastic reciclat de designeri și companii din întreaga lume.

Zeppelin Design propune o reinterpretare a spațiului public exterior, într-un context post-pandemic, printr-o serie de intervenții outdoor. Tot aici, vei descoperi și un Pop-up store curatoriat de Room21, care va cuprinde o selecție de produse reprezentative pentru designul românesc, de la obiecte de ceramică, piese vestimentare, cărți, până la papetărie, accesorii sau bijuterii: Carla Szabo, Fabrik sau V:PM Atelier sunt doar câteva exemple dintre brand-urile românești pe care le vei putea descoperi în cadrul acestui Concept Store.

Iar pentru al doilea an consecutiv, la adresa Aviatorilor 8A, vor fi prezente o serie de expoziții internaționale de design în cadrul programului Design Falgs și asta se întâmplă pentru a conecta publicul local la cele mai vibrante manifestări ale designului de pe scena internațională: „Sustain Able Voices – Young Swedish Design”, „Graphic Days® – Singular Plural”, „Madrid Design Portrait” și „Carteles de Barcelona”.

Dar pentru mai multe detalii despre Romanian Design Week, te invităm să intri pe romaniandesignweek.ro și aici vei afla tot ce te interesează să vezi în cele zece zile în care Bucureștiul este plin de creativitate !

Citește și:

Foto: PR