(P) The Vampire’s Wife x H&M: O colecție feminină și puternică

Fashionistele așteaptă mereu cu nerăbdare colaborările H&M cu diversele branduri, mari, internaționale și la modă. Ei bine, iată că H&M ne-a surprins și de astă dată cu o colecție glamour cu un aer gotic semnată de Susie Cave, directorul artistic dar și designerul casei The Vampire’s Wife.

„A fost o onoare pentru mine să realizez această colecție în colaborare cu H&M și m-am bucurat să pot aduce latura senzuală și dark a brandului The Vampire’s Wife în magazinele H&M. Sper ca această colecție să aducă la fel de multă bucurie celor care o poartă precum mi-a adus mie atunci când am creat-o”, declară Susie Cave, Director de Creație și Designer The Vampire’ s Wife .

Colecția The Vampire’s Wife x H&M este romantică, dar puternică în același timp, și conține piesele cheie de care orice fashionistă are nevoie în garderoba sa. Rochia mini din catifea cu guler alb sau cea cu mâneci bufante din dantelă ori accesoriile spectaculoase precum mănușile din dantelă sau colierele cu charms sunt piese statement care te vor scoate din anonimat în orice situație.

„Cu această colaborare H&M și The Vampire’s Wife vrea să inspire clientele sale și să le arate că pot deveni cea mai bună versiune a lor. Pe noi ne inspiră energia lui Susie și valorile brandului său așa că suntem mai mult decât încântați de această colaborare”, spune Maria Östblom, Director Design în cadrul Departamentului pentru Femei de la H&M.

Probabil te-ai obișnuit deja cu faptul că H&M folosește din ce în ce mai multe materiale reciclate, ei bine, trebuie să știi că această colecție este realizată integral din materiale sustenabile.

Muza brandului The Vampire’s Wife, Samantha Snow, modelul Eva Apio și poeta britanică Greta Bellamacina sunt starurile noii campanii, așa că ele vor împărtăși cel mai bine valorile acestei colecții.

P.S.: Aș vrea să îți mai spun despre programul complet digital de loialitate pe care ți-l oferă H&M! Acesta constă în oferte personalizate, facilitând accesul la numeroase experiențe și cadouri speciale și sărbătorește noii săi membri cu o ofertă specială de -10% reducere pentru coșul de cumpărături, în magazinele fizice, prin intermediul aplicației de mobil H&M sau online pe hm.com, precum și puncte de loialitate, oferte de zi de naștere, promoții speciale, competiții și oferte din partea partenerilor pentru toți membrii deja înscriși în program! Descarcă-ți aplicația, nu mai sta!

Foto: PR