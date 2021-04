The Sense of Beauty, o inedită galerie digitală de bijuterii

Funcționând întocmai ca o galerie de artă, The Sense of Beauty este o galerie de bijuterii digitală care selectează piese remarcabile ale unor artiști, atât români, cât și internaționali, care sunt păstrate o perioadă de timp pentru expoziție, existând de asemenea pe site și opțiunea de a le achiziționa. O parte dintre dintre ele pot rămâne în line-up-ul galeriei, iar oferta este una ghidată de frumusețe și mai puțin de trend-uri.

Galeria a fost fondată pentru a prezenta munca designer-ilor independenți de bijuterii și pentru a-i încuraja să rămână concentrați pe activitatea lor creativă, oferindu-le în același timp o platformă internatională unde pot fi văzuți, descoperiți și eventual cumpărați. Scopul principal al acestui demers a fost de a promova talente și valorile lor, de a promova o producție durabilă și etică și nu în ultimul rând măiestria și calitatea creațiilor lor.

„Atunci când aleg bijuterii, am în vedere persoanele care doresc să facă un statement prin alegerile lor de zi cu zi. Pentru mine contează actul creativ, îmi doresc ca bijuteriile să fie recunoscute, înțelese și, în cele din urmă, purtate. Nu este vorba despre ceea ce este la modă acum, în acest moment. Eu propun piese menite să treacă testul timpului, fără limite de sezon, să fie ușor de purtat și create într-o manieră etică”, spune Diana Iordache, fondatoarea The Sense of Beauty.

Artiștii care se află acum în expoziție sunt: Angela Ciobanu, arhitect la bază, care la scurt timp după ce și-a fondat brand-ul cu același nume a primit numeroase premii internaționale, a colaborat cu nenumărate galerii, muzee și concept-stores și care adoră să îmbine tehnici tradiționale de manufacturare cu tehnologie inovativă, Aliki Stroumpouli, un designer de bijuterii din Grecia cu un background în sculptură care se lasă inspirată de ireal și ale cărei creații stârnesc adeseori uimire și controversă, Elsa Mouzaki, care a studiat graphic-design-ul atât la Atena, cât și la Pasadena, SUA, care explorează cu succes prin munca sa senzualitatea feminină, fapt atestat de premiul MACEF FIERRA obținut în Milano și Pavlina Verouki, tot de origine greacă, ale cărei creații sunt realizate exclusiv din aur.

Dacă dorești să afli mai multe despre galerie, să admiri selecția de bijuterii și să achiziționezi piese cu adevărat spectaculoase, te invit pe www.thesenseofbeauty.com sau pe contul de Instagram @thesenseofbeauty_gallery.

