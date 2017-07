Tendintele verii: sport & casual

Cand temperaturile urca in termometre, nu te poti gandi la altceva decat sa te imbraci cat mai confortabil… cu toate astea, nu trebuie sa renunti la factorul stil, asa ca iata propunerile noastre pentru o vara in tendinte!

Tricoul grafic

Tricoul alb, grafic, se afla in preferintele designerilor inca de la inceputul sezonului. Cu siguranta nu vei da gres daca vei mixa acest tricou cu o pereche cool de jeansi, pentru un look relaxat.

Skin Deep, www.molecule-f.com & Molecule F Concept Store, Promenada Mall

Rucsacul casual

In topul preferintelor noastre pentru aceasta vara, dar si in topul pieselor esentiale pe care trebuie neaparat sa le detii, se afla acest rucsac super casual, din piele, in care poti pune absolut tot ce iti trebuie pentru o iesire in oras!



Costumul de baie in dungi

Acest costum de baie ne-a cucerit, pur si simplu! Cool & stylish, daca il alegi, vei fi cea mai HOT aparitie de pe plaja!



Costum de baie, Gigi x Tommy, Tommy Hilfiger

Pantofii cu platforma

Uita de tocuri sezonul acesta, mai ales daca stilul tau este unul sporty & casual. Tot ce ai nevoie este o pereche de pantofi super cool, cu platforma, intr-o culoare clasica, pe care ii vei putea mixa cu absolut orice.



Perechea perfecta de jeans

Cate dintre noi nu suntem in cautarea perechii perfecte de jeans? Ei bine, noi suntem convinse ca i-am gasit. Acest blugi albi, relaxati, usor evazati, vor fi piesa ta de baza in aceasta vara!



