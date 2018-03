Domnica Mărgescu, Maurice Munteanu și Cristina Crăciun au realizat o selecție cu cele mai HOT tendințe în modă în sezonul primăvară – vară 2018.

Tendințe în modă în sezonul primăvară – vară 2018: La collectionneuse

Toți oamenii din modă ar vrea să facă artă contemporană, iar majoritatea artiștilor și-ar dori să facă modă. Până îți vei deschide și tu o galerie, îți recomand să colecționezi cât mai multe piese de inspirație artsy.

Asul din mânecă

Dacă sezonul trecut era foarte cool să porți mâneci lungi, enorme, acum pregătește-te să înnozi mâneci – în jurul taliei, în jurul gâtului și, în general, oriunde îți vine să faci asta!

Marea reciclare

Ce-ar fi să îți imaginezi, pentru o secundă, cum ar fi să fii îmbrăcată în plastic, din cap până în picioare? Bun, și acum, că ți-ai imaginat, treci la acțiune și atacă direct unul dintre cele mai cool trend-uri ale noului sezon.

Tendințe în modă în sezonul primăvară – vară 2018: Black coffee

După ce te-am pregătit temeinic, în ultimele sezoane, și te-am îmbrăcat ba în roșu, ba în mov, iată că a venit momentul să îți dăm un alt sfat: acum, mai mult ca niciodată, negrul este la putere!

Flower of love

Gândește-te la versurile lui Oscar Wilde (Two young lovers lying in an orchard would have read the story of our love) și poartă cele mai spectaculoase, diafane, îndrăznețe imprimeuri florale.

Tendințe în modă în sezonul primăvară – vară 2018: Ce mică e vacanța mare!

Pun pariu că deja te gândești la loțiuni solare, pălării enorme și ochelari de soare dramatici, așa că nu ar fi rău să treci în revistă și acest micro-trend – ținute de zi, inspirate din ținutele clasice pentru plajă.

Cu o eșarfă se face primăvară

Celebrele imprimeuri nouăzeciste cu zale, lanțuri și alte motive se regăsesc acum pe multe dintre piesele sezonului, un trend inspirat, fără doar și poate, de clasicele eșarfe.

My cowgirl Valentine

Chiar dacă nu ești foarte interesată de viața la fermă, n-ar fi rău să-ți faci un stoc de piese inspi-

rate din estetica western. Cum de ce? Se poartă, domnule, se poartă!

Tendințe în modă în sezonul primăvară – vară 2018: Dau regat pentru un carou

Inspirată de Războiul celor Două Roze și de Richard al III-lea, poți și tu să exclami ceva similar, chiar dacă nu vrei un cal. Poate vrei niște carouri, pentru că acum sunt hot, hot, hot!

Mama, îmi iei și mie un trenci?

Of, dar nu un trenci clasic! Te rog, mama, surprinde-mă cu unul deconstruit, cu trei mâneci, cu fața în spate, oricum, dar să nu fie clasic, că nu se poartă primăvara asta!

Lacul roșu

Chiar dacă legendele despre Lacul Roșu îți dau fiori, sunt sigur că nu o să ai nici o reținere din a purta lac roșu, piele roșie și alte asemenea texturi în cea mai intensă nuanță a spectrului!

Tendințe în modă în sezonul primăvară – vară 2018: Vicecampioana mondială

Dacă îți e prea lene să fii campioană la un sport olimpic, poți fi vicecampioană la shopping – cumpără tot ce are legătură cu sportul, o altă tendință care va face ravagii pe la fashion week-uri.

Realizator: Domnica Mărgescu, Maurice Munteanu și Cristina Crăciun

Foto: Imaxtree

