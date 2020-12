Tatiana Usatii, top-modelul roman cu o carieră internațională de succes

ELLE: Ești deja un model cu experiență, dar cum a început cariera ta ca model? Ți-ai dorit dintotdeauna să urmezi această carieră?

Tatiana Usatii: Da! A fost visul meu de când eram mică. Oricând mă aflam în preajma unui aparat foto, eu eram prima doritoare de a face poze. Cariera mea a început la 16 ani, când am fost descoperită de renumita Valentina Vidrașcu, iar primul contract internațional de modelling l-am avut în Istanbul.

ELLE: Îți aduci aminte de primul tău job important? Cum a fost această experiență pentru tine?

T. U.: Primul meu job important a fost o campanie de Crăciun pentru un renumit brand turcesc. A fost o zi plină de emoții, o experiență de neuitat. Nu îmi venea să cred că am fost aleasă, iar când îmi vedeam pozele prin toate mall-urile, eram nespus de fericită.

ELLE: Care consideri că sunt cele mai mari realizări ale tale ca model?

T. U.: Am fost pe coperta uneia dintre revistele aflate în top 3 în lume, am defilat pentru brand-uri de top precum Louis Vuitton, Gucci, Bulgari, Roberto Cavalli și multe altele, am defilat, de asemenea, la numeroase fashion weeks, cum ar fi Kuala Lumpur, Dubai și Beijing și am avut onoarea să lucrez cu oameni profesioniști și celebri din lumea modei.

ELLE: Anul 2020 a fost unul extrem de dificil. Cum ți-a afectat pandemia viața? Atât ca model cât și ca om? Poți spune că pandemia te-a schimbat? În ce sens?

T. U.: Anul acesta a fost, din păcate, unul extrem de dur pentru toată lumea, dar am avut norocul să rămân sănătoasă, atât eu cât și familia mea. La început am fost blocată în Moldova pe o perioadă de trei luni și jumătate, timp în care am petrecut mult timp și clipe frumoase cu familia. Toate job-urile din acea perioadă au fost, desigur, anulate, iar când am revenit în Dubai, orașul în care locuiesc ce câțiva ani încoace, am remarcat schimbări în domeniul modei. Recent am obținut un job pentru prezentarea Gucci, unde toate modelele au purtat mască în timpul defilării. Nu aș spune că pandemia m-a schimbat, sunt o fire optimistă și abia aștept să revină totul la normal. Și sunt sigură că următorul an ne pregătește ceva frumos.

ELLE: Consideri că pandemia a schimbat lumea modei?

T. U.: Lumea modei se schimbă în fiecare zi. Este o lume dinamică, iar designerii se inspiră mereu din societate. Fashion-show-urile fără spectatori, colecțiile de măsti produse de designeri celebri, sunt câteva dintre aspectele dictate de pandemie.

ELLE: Ce speri să realizezi în 2021?

T. U.: Sper să lucrez la fel de bine ca până acum. Am semnat deja câteva contracte majore pentru 2021 și sunt sigură că anul viitor va fi unul de succes.

ELLE: Ce-ți place să faci într-o zi liberă? Cum arată o zi perfectă pentru tine?

T. U.: Dimineața îmi prepar micul dejun fără grabă, îmi fac o mască de față purifiantă, apoi merg la o clasă de yoga și pilates. Seara mă întâlnesc cu prietenii, ador filmele bune, deci o seară la cinema este mereu bine venită.

ELLE: Ce rutină de beauty ai?

T. U.: În primul rând beau multă apă. Apoi folosesc produse de îngrijire bio, pe care nu le aplic exagerat pe piele pentru că prefer să o las sa respire natural. Mai aplic, de asemenea, de două ori pe săptămână o mască. Ador cremele lejere pe bază de apă care îmi sunt suficiente și aplic, desigur, zilnic, o cremă cu SPF.

ELLE: Cum îți păstrezi silueta?

T. U.: Mănânc tot ce vreau dar în porții mici și am cam 5 mese pe zi. Iarna schiez, iar vara merg în camping și parcurg câte 50 km pe jos cu ghiozdanul de 12 kg în spate. Optez mereu vacanțe active, combinând astfel sportul și natura pe care o ador.

ELLE: Obsesia ta în acest moment din punct de vedere stilistic?

T. U.: Ador salopetele, cred ca am minimum 15 în garderoba. De fiecare dată când văd una, fie online, fie într-o vitrină, nu mă pot abține să nu o cumpăr. Dar, în general, optez pentru rochii lejere, sandale și bijuterii fine.

ELLE: Există un fashion-icon care te inspiră? De ce?

T. U.: Da. Tyra Banks este persoana de la care am învățat multe în domeniul fashion. Îmi place că este puternică, comunicativă, talentata și a descoperit zeci de modele în show-ul Americas Next Top Model.

ELLE: Trei conturi de Instagram pe care le urmărești?

T. U.: @ourplanetdaily, @rfbstyle și @irisvanherpen.

ELLE: Ai un sfat pentru fetele care aspiră să urmeze o cariera în modelling?

T. U.: Urmați-vă visul orice s-ar întâmpla! Aveți încredere în voi și dați tot ce aveți mai bun.

Foto: Tatiana Ursatii

