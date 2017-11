Shop the look! Rochia pe un umar si cizmele lungi

Mixul dintre rochia mini si cizmele lungi a facut inconjurul podiumurilor de sezon ale marilor case de moda. L-am vazut la Fendi cu rochie din tricot ori camasa, la Miu Miu cu rochii-pulover, iar la Saint Laurent cu rochii din catifea, dantela ori piele lacuita. Este o tinuta sexy, eminamente de seara, care, insotita de atitudinea potrivita, va construi o aparitie memorabila. Sunt doar doua piese in acest ansamblu – rochia pe un umar si cizmele lungi –, dar impreuna creeaza una dintre cele mai seducatoare combinatii. Am luat drept exemplu unul dintre look-urile propuse de Saint Laurent in colectia pentru acest sezon si am gasit cele mai apropiate variante pentru a-l reproduce. Desi in varianta de catwalk rochia este din catifea, noi mizam si pe cea propusa mai jos, efectul va fi similar. Poarta aceasta tinuta la un cocktail party ori la o petrecere unde vrei sa ai o aparitie edgy si, fireste, ultra sexy.

Rochia pe un umar

Da, poate fi cea mai sexy rochie din garderoba ta si te poti baza pe ea de cate ori simti nevoia sa fii atragatoare. O mai poti integra in outfituri cu botine cu varf ascutit sau pentru un look ceva mai classy, poart-o cu dresuri cu buline si o pereche de pantofi kitten heels ori unii statement, cum sunt cei propusi de Balenciaga pentru acest sezon.

Shop now: departmentstore.ro, 139,9 lei

Cizmele lungi

Sunt o investitie sigura pe termen lung, deoarece pot fi integrate intr-o gama larga de tinute. Poarta-le cu rochii din tricot, cu pulovere lungi si supradimensionate, cu rochii din materiale fluide cu printuri florale, cu pantaloni trei sferturi, drepti, cu fuste mini ori midi – posibilitatile sunt nenumarate.

Shop now: departmentstore.ro, 249,9 lei

Text: Amalia Dobre

Foto: vogue.com