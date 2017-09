Saptamana Modei la New York – Spring 2018: se deschide sezonul!

Saptamana Modei la New York – Spring 2018 a debutat in forta. Si, in loc sa stau in fata computerului si sa ma uit la show-urile de pe internet, as fi preferat sa fiu acolo, live, sa simt vibe-ul si energia saptamanii modei si sa vad cu ochii mei cum se schimba tendintele de la un sezon la altul sau sa ma inspir de la cele mai creative fashioniste. Dar cum sunt un mare fan al Instagram-ului, trebuie sa recunosc ca ieri nu am facut altceva decat sa urmaresc live show-urile de la New York sau persoanele cheie ale saptamanilor modei.

Una dintre favoritele mele este Giovanna Battaglia Engelbert, care a realizat o colectie capsula de tricouri uber-cool la Bergdorg Goodman pentru a-si promova cartea „Gio_Graphy: Fun in the Wild World of Fashion”, pe care o lanseaza impreuna cu Rizzoli in luna octombrie. Pe scurt, Instagram-ul sa traiasca!

Tom Ford a revenit pe scena modei in forta cu un show la Saptamana Modei la New York – Spring 2018, dupa ce a scris, produs si regizat superbul film „Nocturnal Animals” ( pentru mine una, s-a numarat printre putinele filme care mi-au placut cu adevarat in ultima vreme) cu blazere increzatoare, taiate impecabil, tricouri acoperite de cristale, rochii ultra sexy și un casting de milioane cu Gigi Hadid, Kendall Jenner, Mica Arganaraz sau Joan Smalls. Ah, si inca un gest superb din partea designer-ului: fecare invitatie a fost insotita de noul parfum al lui Ford, „Fucking Fabulous”, asa ca toti invitatii printre care s-au numarat Julianne Moore, Ciara, Cindy Crawford, Helena Christensen si Suki Waterhouse au mirosit fabulos!

Colectia Calvin Klein prezentata la Saptamana Modei la New York – Spring 2018, in viziunea lui Raf Simons, mi-a atras, evident, atentia. Simons s-a inspirat din cultura americana, mixand print-uri pop a la Warhol cu elemente din filme de groaza clasice și din… costumele majoretelor! Kaia Greber, fiica lui Cindy Crawford, a defilat la Calvin Klein alaturi de Julia Nobis sau (din nou) Mica Arganaraz. Pe scurt, acesta este debutul oficial al Kaiei in lumea modei. Oare va avea acelasi succes pe care l-a cunoscut si mama ei? De frumoasa, este la fel de frumoasa, insa in aceasta noua lume a modei lucrurile nu mai sunt la fel de clare ca in anii ’80. Noi te sustinem, Kaia!

Ce s-a intamplat insa cu designerii care au decis sa nu isi mai prezinte show-urile Saptamana Modei la New York – Spring 2018 sau cu cei care pur si simplu au renuntat la show-uri? Lucrurile sunt destul de simple: cum nu mai exista reguli in moda, fiecare designer isi face propria strategie. Zac Posen, spre exemplu, a renuntat la clasicul show in favoarea unui film despre el si cariera sa in moda; Thom Browne, Altuzarra, Rodarte sau Vera Wang au decis sa isi prezinte colectiile la Paris din simplul motiv ca New York-ul este perceput drept prea comercial versus Paris, pe care toata lumea il vede ca pe un oras mult mai creativ. Marcus Wainwright, de la Rag&Bone, a decis sa nu mai faca prezentari de moda, punct! Ci sa doneze banii pe care i-ar fi folosit pentru asta. In opinia lui acestea nu influenteaza vanzarile, deci de ce ar mai cheltui atatia bani pe o prezentare de moda?

Noi insa credem ca totusi moda fara show-uri nu exista! Asa ca, abia asteptam sa vedem ce se mai intampla in urmatoarele zile la New York!

Foto: Imaxtree