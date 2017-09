Saptamana Modei la New York – Spring 2018: „Invazia“ Rihannei

Saptamana Modei la New York – Spring 2018 a fost luata cu asalt de Rihanna. Badgalriri – asa cum isi spune Rihanna pe Instagram – si-a prezentat colectia pentru primavara-vara 2018 ieri seara la New York, reusind sa atraga atentia tuturor, de la editori de moda, la staruri sau influencers, exclusiv asupra show-ului ei. De fapt, a fost chiar mai mult decat un show: a fost un spectacol palpitant cu motociclisti de off road si cele mai cunoscute modele ale momentului.

Din pacate nu am fost acolo ca sa simt energia si sa aud zgomotul produs de motociclistii rebeli, care au zburat (la propriu) peste muntii din nisip roz construiti in gigantica sala de la Park Avenue Armory, dar am simtit adrenalina pe care o emana Rihanna mai tot timpul cand apare undeva, chiar si urmarind show-ul online. Trebuie sa va marturisesc ca m-am uitat de trei ori la acest show, asa ca am analizat destul de indeaproape si hainele, care sunt uber cool. Inspirate din costumele de surf, de diving si de enduro, piesele colorate cu elemente sporty si o tenta de rave a anilor ’90 vor fi must-have-urile verii viitoare. Nu mai spun despre cizmele oversized, care, de fapt, tin locul pantalonilor si sunt in acelasi timp la fel de cool, dar si de sexy.

Pe scurt, dupa tot acest spectacol realizat de cea mai mare vedeta pop din zilele noastre era si greu sa mai fie cineva interesat de ceea ce inseamna moda cu adevarat. Dar este oare corect pentru designeri sa concureze cu Rihanna?

Highlights la Saptamana Modei la New York – Spring 2018

Noi, evident ca nu am putut ignora si alte colectii care ne-au atras atentia ieri. Diane von Furstenberg a avut un show clasic, insa noul designer al casei, Jonathan Saunders, a reusit sa aduca glamour-ul tipic anilor ’70 in 2018, mixandu-l cu texturi tehnologice, extrem de futuriste.

Victoria Beckham a vorbit ieri despre feminitate: „delicatetea poate fi foarte puternica“, a spus designerul. Culorile pastelate si transparentele, impreuna cu croieliele structurate tipice Victoriei Beckham, au condus la o colectie matura si unitara pentru vara lui 2018.

In concluzie, moda are nevoie de spectacol si asta am invatat din inca o zi la Saptamana Modei la New York – Spring 2018. Norocul nostru sau al Rihannei este ca si colectia ei a fost una puternica si unitara.

Colectia Fenty x Puma de primavara-vara 2018 va fi disponibila la magazinul Sport Couture din Bucuresti.

Foto: Imaxtree