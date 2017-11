Sacoul in carouri: in ce combinatii poti purta cel mai important trend al toamnei

Cred ca fiecare dintre noi are pana acum, propria poveste cu sacoul in carouri. Daca ti-ai achizitionat deja unul, afla in ce combinatii noi il poti purta, iar daca nu ti l-ai achizitionat inca, cu siguranta ti-l vei dori!

Cu un tricou cu logo + o fusta mini din piele

Tricourile cu logo sau cu mesaj sunt unul dintre trendurile anului, iar faptul ca pot fi purtate in orice combinatie a fost validat de fiecare trendsetter in parte. O combinatie foarte stylish este cea dintre un astfel de tricou, un sacou in carouri si o fusta mini din piele. Poti completa tinuta cu o pereche de botine cu toc si varful ascutit sau, pentru un efect grunge, opteaza pentru o pereche de ghete combat.

SHOP THE LOOK:

Sacoul: departmentstore.ro, 749.00 lei

Tricoul: departmentstore.ro, 190.00 lei

Fusta: departmentstore.ro, 1,790.00 lei

Botinele departmentstore.ro, 649.90 lei

Cu o fusta sau o rochie midi + geanta din catifea

Este foarte cool sezonul acesta sa adopti granny looks. Il poti obtine mixand sacoul oversized in carouri cu o rochie midi sau o fusta plisata, eventual cu un print inflorat. Accesorizeaza cu o geanta din catifea, foarte in tendinte, si o pereche de sneakersi, pentru o tinuta glam, de zi cu zi.

SHOP THE LOOK:

Sacoul: departmentstore.ro, 499.90 lei

Rochia: departmentstore.ro, 199.90 lei

Sneakersii: departmentstore.ro, 299.90 lei

Geanta: departmentstore.ro, 99.90 lei

Cu o camasa + jeansi

Iata o tinuta foarte potrivita atat la birou, cat si la un brunch de duminica: sacoul in carouri impreuna cu o camasa office si o pereche de jeansi girlfriend. Poti adapta acest mix in functie de ocazie cu ajutorul accesoriilor: o geanta plic si o pereche de botine cool, cu toc, vor completa tinuta pentru o iesire in timpul liber, pe cand o poseta incapatoare si o pereche de pantofi masculini vor fi reteta unei tinute office stylish.

SHOP THE LOOK:

Sacoul: departmentstore.ro, 749.00 lei

Camasa: departmentstore.ro, 79.90 lei

Jeansii: departmentstore.ro, 219.90 lei

Pantofi: departmentstore.ro, 529.90 lei

Cu un tricou punk + botine metalice

Da un twist glam unei tinute cu influente rock ‘n roll, purtand tricoul cu imprimeu punk-rock impreuna cu sacoul in carouri, o pereche de jeansi negri si botine-statement in culori metalice. Mai ramane doar sa pasesti pe ringul de dans, sa mergi la o plimbare tomnatica, o expozitie de arta sau o sesiune de shopping!

SHOP THE LOOK:

Sacoul: departmentstore.ro, 749.00 lei

Tricoul: departmentstore.ro, 79.90 lei

Pantalonii: departmentstore.ro, 159.90 lei

Botinele: departmentstore.ro, 649.90 lei

Foto: Imaxtree;

Text: Bianca Chivaran.