Toamna aceasta stim ce o sa porti la birou! Ok, poate nu esti in dispozitia necesara pentru a purta o rochie chiar in fiecare zi, dar, asa cum exista casual Friday, poti la fel de bine sa iti propui ca, in fiecare luni, spre exemplu, sa te imbraci in rochie. Nu stii ce rochie sa alegi? Ei bine, aici voiam sa ajungem.

ELLE iti face o scurta analiza a celor mai noi tendinte in materie de rochii casual de toamna, cu maneca lunga (ca tot a venit frigul), dar si cateva recomandari foarte accesibile – asta pentru ca nu trebuie sa cheltuiesti sume mari de bani pentru a arata stylish. Urmeaza sfaturile noastre si pregateste-te pentru o toamna sexy, stylish, spirited.

Tendinte rochii casual de toamna, cu maneca lunga:

1. Rochia intr-o culoare aprinsa

Alege o rochie intr-o culoare intensa, aprinsa, precum rosul sau rozul fuchsia si nu vei trece neobservata.

2. Rochia tricotata, din lana

Rochia din lana este perfecta pentru zilele in care vremea de toamna te face sa vrei sa ramai mai degraba acasa, sub o patura.

3. Rochia intr-o nuanta metalica

Rochia argintie este foarte IN la momentul actual – foarte versatila, o poti purta intr-o zi in care iesi in oras imediat dupa birou, pentru ca iti poti transforma foarte usor tinuta din office in glam cu o pereche de pantofi cu toc si cateva accesorii bine plasate.

4. Rochia cu imprimeu

Rochia cu imprimeu ramane in tendinte, iar banuiala noastra este ca nu va disparea prea curand.

5. Rochia de inspiratie office

Ce poate fi mai potrivit pentru birou decat o rochie… de inspiratie office, in care vei arata excelent?

6. Rochia cu buline

Rochia cu buline, de inspiratie retro, a revenit in tendintele acestei toamne – o poti combina si mixa in felurite moduri.

