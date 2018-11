Când vine vorba de rochia perfectă pentru Revelion 2019, teoretic aspectul principal pe care trebuie să îl iei în calcul este tipul de eveniment la care vei participa. Însă eu îți sugerez să uiți complet de acest aspect și să porți ceea ce simți, indiferent de locul în care te afli! Până la urmă, în această seară specială dintre ani este cel mai important să te simți tu wow!

Am pregătit pentru tine o selecție a celor mai spectaculoase rochii ale acestui sezon, care să te inspire pentru un look perfect în ceea ce privește Revelionul 2019!

Anii 80

Dacă te uitai la serialul Dinasty, vei recunoaște umerii voluminoși și lungimea foarte scurta a rochiilor purtate de personajele principale. Pentru că, flashnews, anii 80 au reveni în forță și cea mai hot și sexy rochie pe care ai putea să o porți pentru Revelionul 2019 este una care se încadrează în acest trend! Te invit să te te inspiri din colecțiile Alexander Wang, Versace, Saint Laurent sau Alexander McQueen, care este favorita mea din acest punct de vedere.

Demi couture

Termenul de demi couture se referă la rochiile care sunt la limita între pret-a-porter și couture. Chiar dacă poate sugestiile mele la această categorie de rochii perfecte pentru Revelion 2019 ți se vor părea poate prea cuminți pentru a se încadra în acest termen, vreau să subliniez faptul că tocmai acestea au nevoie de cea mai mare atenție în ceea ce privește materialul și finisajele. Bref, cu propunerile Valentino sau Giambattista Valli nu ai cum să dai greș!

Franjuri

Cînd auzi franjuri, automat te gândești la un efect wow! Iar sugestiile Givenchy, McQueen, Valentino sau Dries Van Noten te vor convinge de asta instant! Fun, elegante și disco, vei fi regina ringului de dans în oricare din aceste variante.

Metalic

Este o imagine celebră din anii 90 în care Kate Moss a purtat o rochie (aproape) complet transparentă la un eveniment, aceasta fiind supranumită The Naked Dress la acel moment. Orice ai spune, a fost unul dintre momentele marcante ale istoriei modei! Evident, nu încerc să te conving să pleci goală din casă, mai ales că nu trăim la tropice, dar modelul din colecția Cavalli, care evocă acea rochie, dintr-un lurex metalic, poate fi o variantă extrem de sexy pentru acest sfârșit de an. Alte variante metalice care se califică cu succes la rochia perfectă pentru Revelion 2019? Balmain, Gucci, Paco Rabanne sau Tom Ford!

Negru

Și am ajuns și la clasicul negru! Aici am o singura recomandare și aceasta se numește Saint Laurent. Fie că ești adepta unui stil clasic sau preferi un look mai sexy, sugestiile Saint Laurent semnate de designerul Anthony Vaccarello sunt exact ce trebuie pentru ținuta ta all black în rochia perfectă pentru Revelion 2019!

Foto: Imaxtree

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK