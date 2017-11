Rochia inflorata este cea mai dorita rochie de toamna!

Rochiile cu imprimeul floral le-am vazut pe podiumurile Saptamanilor Modei la designeri ca Tory Burch, Coach 1941, Brock Collection, Anna Sui, Kate Spade New York, Altuzarra, Valentino, sau Prabal Gurung. Atat de multi incat ne-am intrebat daca nu cumva au avut conventie tacita in privinta acestui trend! In loc sa graviteze previzibil in jurul nuantelor de pamant, designerii au introdus in colectiile de toamna-iarna nuante intense de albastru, mov, galben si roz. In ceea ce priveste stylingul, am remarcat tinute cu imprimeuri florale head-to toe la Valentino, cu un palton imblanit, sau la Altuzzara, cu o pereche de cizme asortate, in acelasi imprimeu. Poti purta rochia inflorata impreuna cu un cardigan oversized, asa cum am vazut la Dior, peste o camasa, ca la Tory Burch, sau cu o pereche de cizme peste genunchi.

TORY BURCH, VALENTINO, ERDEM, ALTUZARRA

Lungimea rochiilor a fost un alt element aflat in prim-plan sezonul acesta. Rochiile pana la jumatatea gambei nu mai sunt rezervate acum doar pentru seara, ci este foarte trendy sa le porti ziua, iar rochiile deasupra genunchilor sunt preferate pentru ingenuitatea lor senzuala, cu aer retro. Tu pe care o preferi?

Rochia pana la jumatatea gambei

Volumul extra al rochiilor este un element statement in sine. Am remarcat pe podiumuri fluiditatea boema a rochiilor lungi Altuzarra, cat si pretiozitatea materialelor de la Red Valentino sau Prabal Gurung. Este unul dintre trendurile in care merita sa investesti cu incredere in acest sezon, deoarece prioritizeaza atat confortul cat si stilul.

Rochia deasupra genunchilor

Creata in anii ‘60 de britanica Mary Quant, rochia mini a cunoscut o popularitate foarte mare, datorita efectului ei provocator. De atunci, rochia mini a fost o constanta in preferintele designerilor, care sezonul acesta au readus-o in actualitate prin croieli, texturi, imprimeuri si accesorizare. Erdem a mizat pe rochia 60s in A, cu maneci lungi, in nuante de albastru, cu o funda contrastanta grena si dresuri asortate cu rochia, in acelasi imprimeu. Acelasi tip de styling l-am remarcat si la Valentino, care a mizat pe un un mix boem, cu o rochie retro si cizme pana la genunchi in acelasi imprimeu.

