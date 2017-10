Riccardo Tisci x Nike, o colaborare ultra fashionable

Riccardo Tisci a revenit in lumea modei. Nu se stie inca pentru cat timp, dar vestea buna este ca tocmai a lansat o colectie inspirata din NBA.

In plus, a dat si un nume acestei colectii capsula, The Victorious Minotaurus si a facut o obsesie pentru modelul de sneakersi Air Force 1: „Este un model extrem de curat si de pur dar, in acelasi timp, elaborat.“

21 octombrie este ziua in care se lanseaza colectia online asa te sfatuim sa iti iei cateva ore libere pentru cel mai cool shopping al sezonului!

Foto: Instagram