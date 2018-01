Reduceri cu stil: 7 piese in tendintele anului 2018 la reduceri!

Este inca foarte frig, deci nu poti renunta la straturile de haine cu care te-ai obisnuit, dar este si un nou inceput, care vrei sa se reflecte si in alegerile tale vestimentare. Cu totii avem rezolutii pentru Noul An si perspective de schimbare, deci este de inteles ca reintoarcerea la garderoba din 2017 nu este o idee care ne anima prea tare.

Desi bugetul este afectat considerabil post-sarbatori, vestea cea buna este ca luna ianuarie coincide cu perioada reducerilor substantiale! Iti sugeram asadar sa incepi cu un detox al garderobei, prin care sa faci loc noilor piese in tendintele anului 2018 la reduceri.

Ce sa alegi in 2018? Se vor purta culorile puternice, piesele suprapuse in mai multe straturi, deux-pice-urile si dungile din plin! Iata care sunt cele 7 piese in tendintele anului 2018 la reduceri.

Accente galbene

Galbenul concureaza cu roz pentru culoarea sezonului de primavara, deci introdu inca de pe acum accentele citrice in garderoba ta!

SHOP NOW: departmentstore.ro, 99.90 lei

Rosu tomata rules!

Pregateste-te sa faci tranzitia de la nuantele iernatice si inlocuieste nuantele de rosu ca vinul cu cele cele deschise si indraznete de rosu-portocaliu.

SHOP NOW: departmentstore.ro, 449.90 lei

Tricotajele in dungi

Dungile colorate se anunta un mare trend in 2018! Poarta tricotajele in dungi cu o pereche de pantaloni din piele sau vinyl.

SHOP NOW: departmentstore.ro, 59.90 lei

Printuri indraznete

Printurile indraznete revin in 2018, deci grabeste-te sa experimentezi inca de pe acum!

SHOP NOW: departmentstore.ro, 139.30 lei

Deux-piece

Pantalonii tip costum au dat lovitura la Saptamana Modei de la New York. Poarta-i impreuna un un sacou asortat si o maleta colorata.

SHOP NOW: departmentstore.ro, 159.90 lei

SACOU ASORTAT: departmentstore.ro, 199.90 lei

Sneakersii butucanosi

Nu este nimic mai cool in 2018 decat reinterpretarea unor trenduri imprevizibile! Un astfel de trend sunt sneakersii butucanosi pe care obisnuia sa ii poarte tatal tau prin anii ’80.

SHOP NOW: departmentstore.ro, 399.90 lei

Tricourile cu mesaje indraznete

Tricourile cu mesaje sunt inca pe val, mai ales daca au o nota funny.

SHOP NOW: departmentstore.ro, 43.90 lei

Text: Bianca Chivaran;

Foto: Imaxtree.