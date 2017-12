Red is the new black! Cum iti compui un total look rosu

Rosul e fara indoiala culoarea-vedeta a acestui sezon. L-ai vazut pe majoritatea podiumurilor marilor case de moda si asta inseamna ca trebuie sa se regaseasca si in garderoba ta in aceasta iarna. Asocierea de texturi e foarte importanta atunci cand alegi sa porti doar o culoare. Opteaza pentru alaturarile atipice, cum sunt latexul si casmirul sau lana virgina, matasea si pielea, catifeaua si tricotul si vei obtine rezultate actuale si surprinzatoare. Chiar daca nu respecti aceeasi nuanta de rosu pentru toate piesele, alege nunate „vecine“ fie ca mergi spre tonuri mai inchise ori mai deschise. Avand in minte aceste detalii, iti poti alcatui un outfit perfect cu una sau mai multe dintre propunerile noastre de mai jos.

Pantaloni

Alege o pereche de pantaloni loose fit ori conici, cu talie inalta, si ai grija ca lungimea acestora sa fie peste glezne pentru a-ti alungi silueta, in cazul in care doresti sa-i pui intr-un ansamblu cu o bluza care urmareste linia corpului.

Shop now: departmentstore.ro, 199,9 lei

Bluza

Aceasta bluza e suficient de versatila sa poata fi purtata atat ziua, cat si seara, la un cocktail party. Poart-o cu pantalonii de mai sus pentru o combinatie ultra stylish.

Shop now: departmentstore.ro, 69,9 lei

Geaca

Gecile supradimensionate sunt un trend major in sezonul toamna-iarna 2017-2018, asa ca daca o alegi si in aceasta nuanta de rosu vei avea o piesa actuala si versatila. Poart-o cu pantalonii si bluza de mai sus ori in tinute casual, cu jeansi si pulovere.

Shop now: departmentstore.ro, 499,9 lei

Poseta

Poseta rosie, la un total look rosu, e un must-have, asa ca alege un model care sa-ti placa si pe care-l poti integra si in alte tipuri de tinute, cum sunt cele relaxate, de street style.

Shop now: departmentstore.ro, 159,9 lei

Botinele

Alege o pereche de botine din catifea pentru un ansamblu all velvet ori poarta-i cu pantalonii si bluza mai sus mentionate.

Shop now: departmentstore.ro, 139,9 lei