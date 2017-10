Red Alert! Cum sa-ti alegi un total look rosu

Cum sa-ti alegi piesele perfecte? Incearca sa mergi pana la capat, sa optezi pentru un ansamblu complet daca iti doresti efecte maxime, asa cum deja ai vazut in prezentarile Fendi, Giambattista Valli, Max Mara. Iata propunerile noastre.

Puloverul si fusta

Puloverul cu dungi, din tricot, este punctul de plecare perfect daca vrei sa compui o tinuta de zi. Mixeaza-l cu o fusta din piele ecologica, dreapta, si cu o pereche de mocasini de inspiratie 60s, cu toc jos. Ansamblul merge de minune cu un palton din tricot, cu croi clasic.

Shop the look:

Puloverul, departmentstore.ro, 99,90 lei

Sacoul si rochia

Sacoul rosu e unul dintre must have-urile sezonului. Odata achizitionat, posibilitatle sunt nenumarate. Spre exemplu, il poti purta cu o rochie midi din tricot, care urmareste linia corpului, cu cizme inalte ori botine rosii si cercei cu forme geometrice. Sau cu o pereche de pantaloni trei sferturi ori lungi, pana, cu talie inalta si o maleta, caz in care botinele cu varf ascutit sunt cea mai buna optiune – rosii, bineinteles.

Shop the look:

Sacoul: departmentstore.ro, 299,90 lei

Paltonul statement si dresurile

Paltonul din latex e o piesa pe care, in momentul in care te obisnuiesti s-o integrezi in tinute, o sa o iubesti. Incearca-l cu o rochie-pulover, pana la genunchi, cu guler inalt si croi drept si cu dresuri rosii. Merg purtati si in acest mix mocasinii de inspiratie 60s, cu toc jos.

Shop the look:

Paltonul: departmentstore.ro, 449,90 lei