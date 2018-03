Primăvara vine la Band of Creators Pop-up Shop

Pe 24 și 25 martie, la Pop-up Shopul Band of Creators de la Palais Ghica Victoria, 25 dintre cei mai talentați designeri din România te așteaptă cu noile lor colecții. I love Parlor, Ioana Ciolacu, Larisa Dragna, Florentina Giol, Smaranda Almășan, Reprobable, Nico Carp, Nicoleta Obis, Edita Lupea, Framboise, Chic Utility sau Efemere aduc la Palais Ghica rochii vaporoase în culori aprinse, jachete cu buzunare supradimensionate și aplicații, sweatshirt-uri cool, cămăși reinterpretate sau pantaloni versatili.

La această ediție a pop-up shopului, accesoriile vor fi prezente într-un număr mai mare decât de obicei. Life in Mono, Iuliana Asoltanei, Gabriela Secarea și Prochaine au pregătit colecții de bijuterii pe care până și cele mai pretențioase femei le vor găsi irezistibile, în timp ce noua colecție de pălării și accesorii de păr de la Fandacsia se adresează celor mai curajoase dintre noi.

Niciodată nu poți avea prea multe genți, iar Yvy Bags are o colecție pe măsura acestui crez: genți de umăr, plicuri, rucsacuri din piele naturală vă așteaptă să le descoperiți sâmbătă și duminică la Palais Ghica Victoria. Wagner Arte participă pentru prima oară la Pop-up shop-ul Band of Creators cu bijuterii – operă de artă din porțelan pictat manual în combinație cu aur, platină, argint și perle naturale. Designerilor de haine și accesorii li se alătură și un producător local de cosmetice naturale premium, Blue Lily, care va aduce la Palais Ghica Victoria o gama de produse de îngrijire corporală pe baza de ulei de cocos organic.

În plus, fashionistele care vor ajunge la Palais Ghica Victoria în acest weekend vor avea acces la o selecție de ținute must have recomandate de stiliștii revistei ELLE.

Pop-up shopul va fi deschis sâmbătă și duminică, 24 și 25 martie, între orele 11.00 și 20.00. Accesul se va face cu bilet de intrare, în valoare de 10 lei, sau pe baza de invitație. Mai multe detalii puteți găsi pe www.bandofcreators.com.

Evenimentul este organizat de Band of Creators cu sprijinul Magic FM, Beauty District și al revistei ELLE.

