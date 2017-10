Prezentarea colectiei primavara-vara 2018 Louis Vuitton a incheiat Paris Fashion Week

Pe podiumul amenajat in subsolul Muzeului Luvru au defilat unele dintre cele mai bine cotate modele purtand tinute absolut nonconformiste: haine lungi din brocart cu broderii complicate care amintesc de vechile tinute regale franceze, alaturate unor boxeri din matase si pantofilor runner.

Directorul artistic Nicolas Ghesquiere a fost inspirat de notiunea de stil peren in timpul unei vizite la Met Museum din New York unde a vazut o colectie de tinute ale aristocratiei franceze din secolul XVIII.



In stilul lui caracteristic, Ghesquiere a folosit pe langa aceasta nenumarate referinte la imbracamintea sport: bluze cu dungi in contrast, pantaloni inspirati din echipamentul de schi, sorturi de box, ochelari de ciclism si, mai ales, pantofii de sport care in aceasta colectie au cel mai pur look tehnic.

Haina de ceremonie cu coada, din brocart pretios, broderii si aplicatii, este piesa de rezistenta a colectiei, aparand in jumatate din tinutele de podium in diverse interpretari.

Printre vedetele care au asistat la prezenatarea coletiei se numara Cate Blanchett, Julianne Moore, Alicia Vikander, Michelle Williams, Jennifer Connelly, Paul Bettany, Léa Seydoux, Riley Keough, Catherine Deneuve, Jaden Smith, Ruth Negga, Natalia Vodianova, Fan Bing Bing, Hidetoshi Nakata, Doona Bae, Laura Harrier, Raffey Cassidy, Rila Fukushima, Marina Foïs, Annie Chen, Zhong Chu Xi, Janice Man, si Mitsuki Takahata.

Foto: Louis Vuitton