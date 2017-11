(P)#ReservedForXmas

Noii ambasadori ai brandului sunt atat modele cunoscute, cat si influenceri din diverse tari, care promoveaza abordarea festiva a brandului si noile piese sport din colectia Reserved de Craciun. Ii poti cunoaste pe toti intr-un clip special de Craciun, ce reda atmosfera unica din fotografia de moda a anilor ´60, avand pe fundal celebrul colind “Jingle Bells”. Gordon von Steiner, regizorul acestui clip, a gandit o atmosfera de basm, colorata, fantastica, reflectand perfect viziunea Reserved pentru aceasta campanie.

In clip ii veti vedea pe: Zuzanna Bijoch (@bijochzuzanna), Marta Dyks (@martadyks) si Borys Starosz (@borysstarosz) din Polonia, Bonnie Strange (@bonniestrange), Swantje Paulina (@swalina) si Kosta Williams (@kosta_williams) din Germania, Marcus Butler (@marcusbutler) si Patricia Manfield (@patriciamanfield) din Marea Britanie, si Diana Korkunowa (diana_korkunova) si Karina Istomina (@diamond_april) din Rusia.

Colectia in sine, pe langa cele mai noi trenduri, cuprinde numeroase elemente de Craciun, cum ar fi iconicele pulovere cu reni. Piesele pentru femei sunt inspirate din tendintele anilor ’80 si ’90, cu adaugiri ultramoderne si elegante. Designerii brandului au decis ca, de data aceasta, sa primeze varietatea de texturi, cum ar fi Lurex-ul stralucitor, pielea patentata, catifeaua eleganta, stofa gri in carouri si dantela in stil victorian. Modelele foarte animate dau o nota de dinamism pieselor clasice: rochii de cocktail cu decolteu, top-uri senzuale, fuste mini cu fermoare si trench-uri smart. O serie de accesorii inspirate din anii ´80 completeaza colectia – palarii in stil clos, manusi de catifea, gulere stralucitoare si cizme cu tinte.

Piesele pentru barbati din noua colectia Reserved evoca stilul britanic elegant, cu o nota de spirit al strazii. Rezultatul? Costume casual indigo, pulovere polo minimaliste cu guler si pantaloni clasici cu banda laterala.

Campania globala Reserved in care s-au implicat modele cunoscute si numerosi influenceri reda sentimentul de Craciun modern. Stilul eclectic al unei colectii Reserved se potriveste perfect cu atmosfera festiva si plina de bucurie a sarbatorilor petrecute in compania potrivita.

Cele mai importante personalitati din industria modei si social media isi impartasesc propriile idei de Craciun, ceea ce aduce o nota de individualitate intregului concept al campaniei. Hashtagul #ReservedForXmas va fi cheia catre secretele lor de sarbatori.

Regizor: Gordon von Steiner

Filmari in backstage: Bart Pogoda

Stilist de Fashion: Karen Langley

Stilist de Brand: Karla Gruszecka

Director Global de Marketing – Monika Kapłan

Director Artistic – Adam Babinek

Coordonator de proiect – Małgorzata Bruska

Productie – Warsaw Creatives