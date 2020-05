Piesele esențiale de care ai nevoie pentru o drumeție

Cum vara aceasta se pare că ne vom petrece timpul mai mult în țară, este momentul ideal pentru a explora natura la munte, într-o drumeție. Este într-adevăr o activitate mai solicitantă decât statul la plajă pe un șezlong, dar, cu multe beneficii pentru sănătate, condiție fizică și relaxare.

Pentru asta ai nevoie însă de un echipament adecvat, așa că ți-am pregătit o listă cu piesele esențiale de care trebuie să ții cont.

Bocancii

Primul lucru de care ai nevoie pentru o expediție montană este o pereche serioasă de bocanci. Vei fi în picioare mai toată ziua, vei merge mult și vei întâlni obstacole, de aceea încălțămintea trebuie să fie comodă, rezistentă, impermeabilă și aderentă.

Bocanci din piele și material sintetic, Lowa, 634,99 lei, www.decathlon.ro

Pantalonii

Contrar obiceiului majorității de a purta pantaloni scurți vara pe munte, acest lucru nu este recomandat. Optează pentru o pereche de pantaloni lungi, rezistenți la apă și elastici, pentru o mai mare libertate de mișcare. Te vor feri de tot felul de lucruri în care te poți răni precum crengi rupte, ciulini sau urzici.

Pantaloni din poliester rezistent la apă, Hannah, 330 lei, www.proalpin.ro

Rucsacul

Extrem de important, chiar și pentru o excursie de o zi, rucsacul va conține toate lucrurile de care ai nevoie: pe lângă apă și mâncare, șosete de schimb, o căciulă și un fleece pentru momentele mai răcoroase, dar și o jachetă impermeabilă pentru ploaie și vânt.

Rucsac din nailon, Northfinder, 599,99 lei, www.hervis.ro

Ochelarii de soare

Soarele pe munte este adeseori mai puternic chiar și decât cel de la mare. Pentru a-ți feri ochii de razele nocive ale soarelui, nu uita să iei cu tine și o pereche de ochelari de soare cu lentile de bună calitate și protecții laterale.

Ochelari de soare, Julbo, 514 lei, www.mountex.ro

Tricoul

În zilele frumoase, însorite, nu vei avea nevoie de mai mult decât un tricou în partea de sus a corpului. Alege însă unul special conceput pentru această activitate, care să fie moale și confortabil, dar care să aibă și proprietăți de uscare rapidă și rezistență la abraziune.

Tricou din poliester reciclat, Marmot, 96 lei, www.sportsworld.ro

Hanoracul

Pe munte, vremea și temperaturile pot fluctua cu ușurință, de aceea ai mare nevoie să împachetezi în rucsac și un hanorac. La fel ca în cazul tricoului, decide-te cel mai bine asupra unei variante concepute special în acest scop, călduros, confortabil și care să se usuce repede.

Hanorac din lână merinos și poliester reciclat, Patagonia, 426 lei, www.ascent.ro

Jacheta impermeabilă

O să spui că vara jacheta nu este o necesitate, dar te asigur că nu știi niciodată când ai nevoie de ea. De exemplu când traversezi o pădure, când se lasă seara sau dacă începe ploaia, temperaturile scad destul de repede și mult și atunci va fi aliatul tău de nădejde.

Jachetă impermeabilă, Black Diamond, 539 lei, www.montrek.ro

Șosetele

Un aspect tratat de obicei superficial în astfel de incursiuni îl reprezintă șosetele. În primul rând trebuie să aibă proprietăți de uscare rapidă și să fie călduroase, dar cum atunci când mergi mult vei transpira mai abudent ca de obicei, nu strică să ai la tine, în rucsac, și o a doua pereche, de schimb.

Set 2 perechi de șosete din Endurofil, 80 lei, www.mormota.ro

Căciula

Last but not least, nu uita să iei cu tine și o căciulă. De cele mai multe ori probabil nu o să o porți, dar e bine să fii pregătită când scad temperaturile și ești încă foarte transpirată. Te va scuti de o răceală și de dureri de cap. Ca alternativă, dacă preferi ceva mai light, ia o șapcă, dar nu neglija acest aspect.

Căciulă din lână, McKinley, 39,99 lei, www.intersport.ro

