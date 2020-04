Piesele basic de care ai nevoie pentru o garderobă stylish în 2020

Unele femei par să arate întotdeauna de parcă ar fi coborât de pe un podium. Secretul lor însă nu este achiziționarea la fiecare sezon a unei garderobe noi, ci a unor piese timeless pe care le combină de la an la an în diferite moduri creative. Astfel, ți-am pregătit câteva sugestii de piese foarte hot anul acesta, dar de care te vei putea bucura cu siguranță și în anii care vor veni.

Vesta masculină

Da, ai citit bine, vesta împrumutată parcă din garderoba iubitului tău sărbătorește anul acesta un comeback. O poți purta fie într-o manieră extrem de masculină ca o a treia piesă la un costum sau peste o cămașă albă descheiată lejer și cu o pereche de jeans straight leg, așa cum a propus și Hedi Slimane pentru Celine.

Bermudele

O alternativă extrem de comodă și ușor de purtat a unei fuste midi sunt bermudele care au devenit cu rapiditate o piesă cheie a anului. Ideale atât pentru birou, cât și pentru timpul liber și de ce nu, chiar și seara, în funcție de accesorizare, se combină extrem de ușor cu absolut orice. Pentru un plus de coolness îți recomand o variantă din piele.

Costumul într-o culoare aprinsă

Ai deja cu siguranță în șifonier costume clasice pe negru, bej sau gri, dar de ce să nu încerci și o variantă colorată? Debordează a bună dispoziție și pot fi combinate cu mai toate piesele basic pe care le ai deja în garderobă, de la tricouri și cămăși albe, la topuri din mătase, pantofi sport sau sandale minimaliste cu toc.

Tricoul polo

Un clasic desprins parcă dintr-un meci de tenis sau un film englezesc, tricourile polo sunt o achiziție must a acestui an. Optează pentru o variantă fină din tricot și poart-o fie cu o fustă midi din mătase, fie cu una din denim, o pereche de saboți cu toc și o geantă minimalistă de umăr și vei obține unul dintre cele mai hot look-uri ale sezonului.

The little black dress

Una dintre cele mai reprezentative piese ale anilor ’90 este rochia neagră basic purtată în nenumărate videoclipuri de Marie Fredriksson de la Roxette. Acum ea revine în forță, atât pentru versatilitatea sa, cât și pentru rafinamentul cu care subliniază formele unei femei. Cu o pereche de bocanci și un sacou supradimensionat va arăta de milioane.

Jeanșii straight leg

Renunță la jeanșii skinny, sunt și passé și foarte incomozi și nu aduc niciun plus de stil ținutei tale. Apelează în schimb la variante straight leg, lejere, pe un bleu clasic, pe negru, pe alb sau gri. Și de ce nu, chiar și unii cu rupturi sunt o opțiune cool dacă-ți place o alură mai nonconformistă. Vei căpăta imediat un aer mai tineresc și mai fresh.

Pantofii sport albi

Da, sunt de acord, nu sunt „groundbreaking” cum ar spune și Miranda Priestly din „Diavolul se îmbracă de la Prada”, dar dacă nu îi deja în șifonier este timpul să-i achiziționezi. De ce? Pentru că sunt un clasic de necontestat care nu va ieși niciodată din modă, se potrivesc cu orice și au un aer șic, atemporal, care nu va știrbi rafinamentul niciunei ținute.

Sandalele tip flip flop

Acest tip de sandale se află în fruntea tendințelor în materie de încălțăminte pentru această vară. Adoptate cu repeziciune de fashioniste de pretutindeni se vor integra cu ușurință în garderoba ta și pot fi purtate în absolut orice combinație, de la tricouri cu jeans, la salopete și până la rochii elegante de cocktail.

Geanta de umăr

Preferatele lui Carrie Brashaw din celebrul serial „Sex and the City”, gențile „baghetă” reinterpretate acest sezon de nenumărați designeri precum By Far, Bottega Veneta sau The Row, au nu numai o formă stylish ce aduce aminte de anii ’90, dar sunt și extrem de versatile, motiv pentru care vor deveni cu siguranță alegerea ta numărul 1 în 2020.

Colierul tip lanț

Acest tip de colier a fost prezent ca micro-trend și sezoanele trecute, acum însă a devenit accesoriul cel mai râvnit al anului. Renunță așadar la lanțurile subțiri pe care le purtai anii trecuți pe layere și adoptă o astfel de variantă, cât mai masivă și mai statement și nu vei mai avea nevoie de nicio altă bijuterie în plus.

Trenciul reinventat

Designeri precum J.W. Anderson, Loewe sau Ports 1961 nu au terminat încă de reinventat trenciul, astfel încât modelele de primăvară sunt acum mai jucăușe ca oricând. O astfel de piesă, transformată cu haz, este de nelipsit într-o garderobă modernă și te va însoți multe sezoane de acum încolo, oricând vei simți nevoia unei piese with a twist.

Text: Daria Georgescu

Foto: Imaxtree

