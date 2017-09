Pierre Berge, partenerul de o viata al lui Yves Saint Laurent, a murit

Om de afaceri si colectionar de arta, Pierre Berge a gestionat dintotdeauna brand-ul YSL si toate marcile adiacente. Fundatia sa a confirmat ca Pierre Berge a murit in somn, in casa lui de la tara din St Remy de Provence, in sudul Frantei.

A post shared by Rebecca Anne Proctor (@rebeccaanneproctor) on Sep 8, 2017 at 2:10am PDT

Pierre Berge a fost, de asemenea, un bibiofil si un activist pentru drepturile persoanelor LGBT si pentru cei afectati de HIV/SIDA.

Conform publicatiei The Guardian, Pierre Berge a fost si un apropiat si consilier al fostului presedinte francez Francois Mitterand. Berge l-a sustinut, anul acesta, pe actualul presedinte, Emmanuel Macron, in campania electorala.

Pierre Berge a fost intr-un parteneriat civil cu Yves Saint Laurent, contractul dintre cei doi fiind incheiat doar cu cateva zile inainte de moartea lui Saint Laurent, in 2008, la varsta de 71 de ani.

Fundatia Pierre Berge, care se ocupa atat de arhivele YSL, dar si de cele doua muzee dedicate vietii designerului, opereaza in continuare. Cele doua muzee opereaza in Maroc, acolo unde designerul si-a petrecut,m impreuna cu Berge, o parte a vietii, si in Paris.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE