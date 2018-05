Peste 80 de designeri din 28 de țări vin la AUTOR 2018 pe 5 și 6 mai la Teatrul Național București

AUTOR 2018 se bucură de o prezență în creștere a creatorilor din țările asiatice, în special din China.

Cleopatra Coșulet, unul dintre cei mai talentați creatori români de bijuterie contemporană va fi focus designer la ediția 2018 a târgului internațional AUTOR. Colecția sa intitulată “The World Inside” vorbește despre un univers interior dinamic și eterogen, cu emoții și experiențe variate, care se dezvăluie privitorului cu sinceritate și îl invită la reflecție și interacțiune.

“Particip la AUTOR pentru a cincea oară și de fiecare dată simt emoția întâlnirii cu un public aparte, cu care pot să împărtășesc trăiri foarte personale, născute din relația mea cu lumea și transpuse în bijuteriile pe care le creez. Este o mare bucurie să le văd trecând în mâinile celor care le vor alege și le vor purta, dându-le o nouă viață, făcându-le parte din propria călătorie” spune Cleopatra Coșulet.

Selecția de anul acesta aduce la AUTOR 2018 la TNB pe 5 și 6 mai nume cunoscute și emergente de pe 5 continente:

Agapi Smpokou (Grecia), Alice Visin (Italia), Alis Lalu (România), Ana Marchetanu (România), Ana Maria Drăghici (Germania), Andra Lupu (România), Andreia G. Popescu (România), Atelier Nomanda (România / Australia), Brândușa Ungurașu (România), Brigitte Wang (China), Cedric Chevalley (Elveția), Charlize Nhung (Canada), Chen Shuming (China / Marea Britanie), Xinyi Chen (China), Cleopatra Cosuleț (România), Corrina Goutos (SUA / Germania), Dalius Ilginis (Lituania), Daniela Boni (Italia / UK), Daniella Saraya (Israel), Anayd Blu (România), Diana Vasile-Temper (România), Lanqi_Fu (China), Hemfard (România), Gili Doliner (Israel / Germania), Giulia Boccafogli (Italia), 1:20.000 by Giulia Savino (Italia), Hiyu Hamasaki (Japonia), Ioana Ardelean (România), SI Sabato Isabel (Argentina / Elveția), Isabela Groza (România), Iulia Ivan (România), Iza Visoianu (România), Jil Koehn (Germania), Jiyoon Hyun (Coreea de Sud), Konstantinos Georgopoulos (Grecia), Leonor Silva (Portugalia), Liat Ginzburg (Israel), Lucienne (Republica Moldova), Mario Albrecht (Germania), Meșteshukar ButiQ (România), Mihaela Speranța Cherciu (România), Mihaela Coman (România), Miki Asai (Japonia), Mona Velciov (România), Monica Iacovenco (România), Monique Leocuna (Argentina), Neža Žehelj (Slovenia), OlgaMaria Jewel Inspirations (Grecia), PÿR (Franța), Raluca Buzura (România), Rimisen’s (Pakistan), Roxana Hodorog (România), Sabina Drăgușanu (România / UK), Sanna Brantestad – Making by Hands (Suedia), Sara Chyan Jewellery (Hong Kong / Marea Britanie), Sara Shahak (Israel), Sarah Tari (Franța), Seonyong Lee (Coreea de Sud), Shahpari Sohaei (Iran), Sharon Vaizer (Israel), Xiaotong Si (China), Simo Shomov Jewelry Design (Bulgaria), Tami Eshed (Israel), Teodor Siminic (România), Tere Chad (Chile), Wanshu Li (China / Marea Britanie), What If I Fly (România), Xue Liang (China / Germania), Yaoyu Fu (China)

Colective: Next Steps by Assamblage (România), COLLECTIVA I Jewellery Design (Portugalia), H6 I Contemporary Jewellery Group (Ungaria), JEWELRIC RONDO Collective (Coreea de Sud), Krama Collective (Grecia), OBLIK – Collective (Macedonia), Percept Collective (Marea Britanie), Syn-thesis Collective (Grecia), WUNDERKAMMER I Collective Works By Womencraft Jewelry (Italia / Costa Rica)

„Platfoma AUTOR creează contexte. Târgul internațional de bijuterie contemporană și de artă este cel mai important dintre acestea, atât pentru designerii care participă, cât și pentru publicul care are acces la o asemenea selecție doar o dată pe an în București. Sperăm că și pentru unii și pentru ceilalți, 5 și 6 mai vor fi două zile de încântare și bucurie. Bijuteria prinde viață atunci când este purtată. Ne vedem la AUTOR 2018!” a declarat Dan Pierșinaru, director și fondator al AUTOR – Târg Internațional de Bijuterie Contemporană.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK