Pentru a doua oară în istorie, Met Gala este anulată

Met Gala este anulată anul acesta, a anunțat oficial redactorul-șef al revistei Vogue US, Anna Wintour, care servește drept gazdă a evenimentului din 1995. Astfel, Met Gala nu va avea loc în prima zi de luni a lunii mai, conform tradiției, când deschidea în mod oficial expoziția principală a Costume Institute, secțiunea dedicată modei a Metropolitan Museum of Art din New York.

Anna Wintour a făcut anunțul în urma restricționării activităților publice care afectează și Statele Unite, în timpul pandemiei de coronavirus. Expoziția de anul acesta, care urma să fie inaugurată de gală, cel mai fastuos eveniment public al lumii, poartă numele de 'About Time: Fashion and Duration', și este o incursiune în istoria modei, din 1870 până în prezent, dar privind și către viitorul domeniului.

Expozițiile Costume Institute se numără printre cele mai populare din lume, cu recorduri de public – 'Heavenly Bodies', expoziția din 2018, a strâns 1.659.647 de vizitatori și a devenit astfel cel mai mare succes din istoria întregului muzeu, în vreme ce 'China: Through the Looking Glass' și 'Alexander McQueen: Savage Beauty', au strâns și ele sute de mii de participanți, ultima fiind chiar itinerată în alte colțuri ale lumii, cu același succes, și lansând trend-ul expozițiilor de modă.

'Datorită deciziei inevitabile și responsabile a Muzeului Metropolitan de a-și închide ușile, About Time și gala vor fi amânate pentru o dată ulterioară', a scris Anna Wintour într-un editorial, fără să estimeze care ar putea fi acea dată. 'Între timp, vă oferim o avanpremieră a acestei expoziții extraordinare în numărul nostru de mai.', a completat editorul. În același editorial în care a anunțat că Met Gala este anulată, Wintour a anunțat și că îl susține pe Joe Biden în încercarea sa de a obține președinția Statelor Unite, și a deplâns modul în care președintele Trump a gestionat până acum criza coronavirus.

Până la anunțul că Met Gala este anulată, se știa că gazdele evenimentului programat pentru 4 mai ar fi fost Meryl Streep, Emma Stone și Lin-Manuel Miranda, iar brand-ul de lux Louis Vuitton era principalul sponsor. Louis Vuitton este parte a grupului de bunuri de lux LVMH, care a anunțat că a început să producă de ieri dezinfectant de mâini în fabricile sale de parfumerie (cele în care se fabrică parfumurile Dior, Guerlain și Givenchy), care va fi distribuit gratuit către spitalele din rețeaua publică din Franța.

Metropolitan Museum a anunțat că își închide porțile până pe 4 aprilie cel mai devreme, iar evenimentele au fost anulate până pe 15 mai.

Met Gala este anulată! O mică istorie a evenimentului

Met Gala este anulată pentru a doua oară în istorie. Gala Costume Institute este un eveniment de strângere de fonduri în beneficiul institutului și marchează deschiderea expoziției principale a anului. În fiecare an, Met Gala are o temă și un dress code pe care sunt invitați să îl respecte cu strictețe toți participanții.

Met Gala a fost inaugurată în 1948, și era până în anii 70 o cină cu bilet de intrare. Din 1973, sub influența Dianei Vreeland, fost redactor-șef Vogue și consultant al Costume Institute, gala a devenit un eveniment social de marcă, cel mai important din New York.

De la venirea actualului redactor-șef Vogue la cârma evenimentului, Anna Wintour, și odată cu decizia acesteia de a invita celebrități, în anii 90, gala a devenit unul dintre cele mai proeminente și exclusiviste evenimente ale lumii. Fiecare gală a strâns sume semnificative de bani pentru muzeu – 12 milioane de dolari doar în 2014, de exemplu.

Evenimentul, la care participă sute de invitați bogați și celebri, creează anual o frenezie media, atât când vine vorba despre expoziție, dar mai ales despre ținutele invitaților, care poartă outfit-uri inspirate de tema principală a expoziției.

Met Gala a mai fost anulată o singură dată în istorie – după pierderea unei sponsorizări în 2000, a fost amânată pentru 2001, iar atacul de pe 11 septembrie a făcut lucrurile și mai dificile.

Foto: arhiva ELLE

